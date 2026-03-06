Nie tylko w PiS będzie się działo w weekend! KO ma swoje plany

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-03-06 11:47

W nadchodzący weekend Koalicja Obywatelska przeprowadzi wybory na stanowiska szefów struktur powiatowych i regionalnych, a także poszerzy skład prezydium partii. Zmiany te, jak komentują eksperci, mogą umocnić pozycję Donalda Tuska jako lidera ugrupowania, jednocześnie osłabiając znaczenie innych funkcji w partii. Proces wyborczy zapowiada się zróżnicowanie – od "emocji jak na rybach" w niektórych regionach, po zacięte rywalizacje, które mogą przynieść niespodziewane rozstrzygnięcia.

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej w Skarżysku-Kamiennej (Świętokrzyskie)

i

Autor: Piotr Stańczak Donald Tusk gościł w piątek 15 sierpnia w Świętokrzyskiem. Szef Platformy Obywatelskiej spotkał się z mieszkańcami na Placu Staffa w Skarżysku-Kamiennej. Zobacz kolejne slajdy.
  • Koalicja Obywatelska przeprowadza wybory na szefów struktur powiatowych i regionalnych oraz poszerza skład prezydium partii. Proces wyborczy zapowiada się zróżnicowanie, od spokojnych wyborów w niektórych regionach, po zacięte rywalizacje w innych, jak na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.
  • Poszerzenie składu prezydium KO może paradoksalnie osłabić jego wpływ i umocnić pozycję Donalda Tuska jako lidera ugrupowania. Zwiększenie liczby członków prezydium ma sprawić, że funkcje w nim będą mniej ważne, a Tusk będzie miał większą swobodę działania.
  • W niektórych regionach spodziewane są zacięte starcia. Na Dolnym Śląsku Michał Jaros zmierzy się z Moniką Wielichowską, w Wielkopolsce Marcin Bosacki rywalizuje z Jarosławem Urbaniakiem, a na Podkarpaciu Paweł Kowal konkuruje z Joanną Frydrych.

Procedura wyłaniania nowych władz Koalicji Obywatelskiej rozpocznie się w sobotę 7 marca od wyborów na najniższym szczeblu, w strukturach kół. Następnego dnia, 8 marca, odbędą się wybory przewodniczącego partii oraz szefów regionów i powiatów. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone w poniedziałek. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50% głosów, dwa tygodnie później odbędzie się druga tura wyborów. Ostateczny kształt zarządu KO na różnych szczeblach poznamy 22 marca.

Jak komentowali w podcaście "Nasłuch" Polityki Insight Joanna Sawicka i Andrzej Bobiński, w niektórych regionach wybory nie przyniosą większych zaskoczeń. Przewiduje się, że w Łodzi stanowisko szefa KO obejmie prezydentka Hanna Zdanowska, a szefa regionu, wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. W stolicy natomiast, Marcin Kierwiński najprawdopodobniej utrzyma swoje stanowisko.

Gorące starcia na Dolnym Śląsku

Znacznie więcej emocji spodziewanych jest w Wielkopolsce, Poznaniu, na Podkarpaciu oraz na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Joanna Sawicka wskazuje, że szczególnie interesujący będzie pojedynek na Dolnym Śląsku, gdzie Michał Jaros, kandydat na szefa KO, zmierzy się z wicemarszałkinią Sejmu Moniką Wielichowską. Wielichowska, która zyskała uznanie dzięki zaangażowaniu w kampanię Donalda Tuska po jego powrocie z Brukseli, ma wsparcie wielu wpływowych polityków KO z regionu, w tym Barbary i Bogdana Zdrojewskich, Grzegorza Schetyny oraz Piotra Borysa. Mimo to, Jaros, z długoletnim doświadczeniem w regionie i rozbudowanymi relacjami z działaczami, może liczyć na poparcie szeregowych członków partii.

- Wcale nie jest powiedziane, że to koniecznie Wielichowska wygra region – zaznaczyła Sawicka. Jaros kandyduje również na szefa KO we Wrocławiu, gdzie ma zmierzyć się m.in. ze swoim bliskim współpracownikiem Maurycym Graszewiczem.

Sikorski bez wsparcia dla Bosackiego?

W Wielkopolsce o funkcję szefa KO w regionie rywalizować będą wiceminister spraw zagranicznych Marcin Bosacki oraz poseł Jarosław Urbaniak. Urbaniak, wspierany przez Bartłomieja Zawieję, jest faworytem. Bosacki natomiast ma poparcie prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Zaskakujące jest, że w kampanię Bosackiego nie zaangażował się Radosław Sikorski, co zdziwiło Joannę Sawicką.

Poseł KO już dwa razy stracił prawo jazdy. Pójdzie na rekord? Znów go przyłapano!

- Sikorski buduje się bardzo mocno jako najważniejszy po Tusku polityk KO [...]. Nie zbudował silnej frakcji w KO, nie ma wśród swoich ludzi żadnego szefa regionu, a Bosacki mógłby być właśnie jego człowiekiem w tym bardzo dużym i ważnym regionie, jakim jest Wielkopolska - skomentowała analityczka.

Trudne wyzwanie dla Pawła Kowala

Na Podkarpaciu o fotel szefa KO ubiega się Paweł Kowal, przewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i pełnomocnik rządu ds. odbudowy Ukrainy. Kowal, kojarzony z nieformalną "grupą tarnowską", ma za rywalkę Joannę Frydrych. Region ten jest wyjątkowo trudny dla Koalicji Obywatelskiej ze względu na silną pozycję PiS i rosnącą Konfederację.

- Więc ktokolwiek zostanie szefem regionu, będzie miał trudną rolę zbudowania poparcia - przewiduje Sawicka.

Co jeszcze?

Nowy statut Koalicji Obywatelskiej przewiduje zwiększenie składu prezydium partii z 10 do 15 polityków. Joanna Sawicka spodziewa się, że do prezydium dołączą m.in. rzecznik rządu Adam Szłapka, ministra edukacji Barbara Nowacka, Radosław Sikorski oraz być może wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska. W prezydium ma pozostać również Rafał Trzaskowski. Jednakże, jak prognozuje Sawicka, zwiększenie liczby członków prezydium może paradoksalnie osłabić jego wpływ.

- Natomiast to zwiększenie liczby członków sprawi, że ono będzie jeszcze mniej wpływowe, te funkcje będą jeszcze mniej ważne i wyraziste. I zostaniemy z tym, że Donald Tusk jest jednowładcą, który nie musi specjalnie przejmować się zarządem partii. A być może to się nawet wzmocni – stwierdziła.

- Im więcej masz zastępców, tym oni są mniej ważni i tym mniejsza jest obawa, że któryś z nich wbije ci nóż w plecy. Rozumiem więc, że to poszerzanie prezydium i wskazywanie kolejnych wiceprzewodniczących jest elementem właśnie umacniania się i utwierdzania jednowładztwa Donalda Tuska - podsumował Andrzej Bobiński.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

Donald Tusk
Galeria zdjęć 19
QUIZ Sprawdź, co wiesz o Platformie Obywatelskiej!
Pytanie 1 z 12
W którym roku powstała Platforma Obywatelska?
Wstęp EXB 06.03.2026
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOALICJA OBYWATELSKA (KO)