W najnowszym sondażu, który przygotowała pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski, zapytano uczestników badania o to, na kogo zagłosowaliby, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę. Najwięcej ankietowanych oddałoby swój głos na Koalicję Obywatelską - 33,5 proc. (spadek o 0,6 pkt proc. w porównaniu do badania z 1 października br.). Czym zatem się martwić? Otóż to partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała największy wzrost poparcia ze wszystkich ugrupowań! Na partię Jarosława Kaczyńskiego oddałoby głos 33,3 proc. (więcej o 3,8 pkt. proc.). Różnica 0,2 pkt. proc. to naprawdę tyle, co nic!

Zobacz: Żona Zbigniewa Ziobry mówi o jego obecnym stanie! To "jest dla niego niezwykle ważne"

Podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem 10,1 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Konfederacja uzyskała 9,5 proc. poparcia (spadek o 1 pkt proc.), a Lewica 7,8 proc. (spadek o 0,9 pkt proc.). 5,8 proc. badanych jest niezdecydowanych (wzrost o 0,3 pkt proc). Nikt nie był w stanie wskazać partii, która mogłaby być alternatywą dla wcześniej wymienionych.

Sprawdź: Smutne wieści dla Dudy. Najnowszy sondaż

Prof. Antoni Dudek ocenił dla portalu wyniki sondażu. Jak stwierdził:

- Wzmocnienie Prawa i Sprawiedliwości i osłabienie Koalicji Obywatelskiej jest rezultatem pewnego rozczarowania rządami Tuska. Natomiast nie mam wrażenia, że to jest jakieś gwałtowne załamanie. Mam poczucie, że obie strony są mocno okopane. Te przesunięcia o 3-4 proc. byłyby ważne, gdybyśmy byli na kilka tygodni przed wyborami parlamentarnymi, a nie jesteśmy

Politolog przypomniał, że wyraźnie gorsze poparcie w porównaniu z wynikiem w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych (14,4 proc. w 2023 roku) w najnowszym sondażu uzyskała Trzecia Droga. Według niego to właśnie zwolennicy PSL-u dziś mogli zwrócić się w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. - Gdybyśmy przełożyli wyniki tego sondażu na wybory prezydenckie, to wyraźnie widać, że w drugiej turze spotka się kandydat Platformy Obywatelskiej z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, ktokolwiek by nim nie był. Natomiast rozstrzygać będą zwolennicy kandydatów, którzy odpadną po pierwszej turze - dodał.

Galeria poniżej: Tak sytuacja kryzysowa zmieniła Tuska

Sonda Jak oceniasz sytuację w Polsce rok po wyborach parlamentarnych? Jest lepsza Jest taka sama Jest gorsza Nie wiem