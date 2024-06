"Nie mielibyśmy Tuska". Zaskakująco szczere wyznanie Patryka Jakiego, mówi o "zaniedbaniach"

Na antenie TV Republika zadebiutował nowy program "W ruchu" prowadzony przez Miłosza Kłeczka. W drugim odcinku gościem byłej gwiazdy TVP był Patryk Jaki. Prowadzący rozmowę poruszył w pewnym momencie temat sporów w obozie Zjednoczonej Prawicy. Zarzucił przy tym swojemu gościowi "uderzanie w Mateusza Morawieckiego". Europoseł stanowczo jednak odpowiedział, że takie działania miały "służyć Polsce". - Ale mi chodzi o publiczne pranie brudów. To, że PiS może się różnić z Suwerenną Polską, to jedno, ale Suwerenna Polska systematycznie publicznie w mediach atakuje premiera rządu i to nawet politycy niższego szczebla, zwykli posłowie. To nie działa na korzyść silnej Zjednoczonej Prawicy, tylko na korzyść opozycji. Mówiąc brzydko, żrecie się między sobą publicznie. Bo ludzie mówią wprost, mamy dość tych awantur - przekonywał jednak Kłeczek.

Na taki zarzut padła bardzo szczera odpowiedź Jakiego. - Jeżeli czegoś żałuję z czasów naszych rządów, to jedynie tego, że nie stawiałem spraw związanych z mediami, dokończeniem reformy sądownictwa, ostrzej. Bo dzisiaj jestem przekonany, że jeżeli byśmy to dokończyli, to byśmy dalej rządzili. Nie mielibyśmy Tuska - stwierdził. - To wszystko, co się dzieje, łamanie praworządności przez Tuska, to jest właśnie efekt naszych zaniedbań. Tego by nie było, gdyby nie to, że mieliśmy w obozie ciągle kogoś, kto kazał się cofać - dodał samokrytycznie.

