Nazwał Beatę Szydło "kłamczuchą". Była premier odpowiada

Wszystkie sondaże jednoznacznie wskazują na to, że największe szanse na zwycięstwo ma Prawo i Sprawiedliwość. Z tych samych badań wynika, że rządzące ugrupowanie nie będzie mogło liczyć na samodzielne rządy. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Jarosław Kaczyński, który postanowił zaproponować kolejne socjalne pomysły. Najważniejszy z nich dotyczy waloryzacji 500 plus do 800 złotych. Na tym jednak nie koniec. Prezes PiS zapowiedział również darmowe leki dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów powyżej 65. roku życia. Poseł Cezary Tomczyk postanowił przypomnieć jak to było wcześniej z darmowymi lekami i zaatakował byłą premier nazywając ją kłamczuchą. Beata Szydło szybko odpowiedziała na tę zaczepkę. - Panie Tomczyk, rozumiem, że nie jest pan zbyt bystry, ale proszę nie zakładać, że odbiorcy pana wpisów to idioci - napisała europosłanka PiS i pokazała tabelkę o lekach dla seniorów powyżej 75 lat.

B.SZYDŁO: POPEŁNILIŚMY WIELE BŁĘDÓW, ALE POTRAFIMY PRZEPROSIĆ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kłamczucha @BeataSzydlo. W tym jednym są mistrzami. Kłamią, jak to w mafii. pic.twitter.com/QtwNpaJl5T— Cezary Tomczyk (@CTomczyk) May 16, 2023