Nawrocki zaprosił Tuska, a Polacy po tym geście nie mają litości. Nowy sondaż zaskakuje skalą krytyki

Nowy sondaż CBOS pokazuje, że Polacy są bardzo krytyczni wobec współpracy prezydenta Nawrockiego z rządem Tuska.

Aż 63% respondentów ocenia relacje na linii prezydent-rząd negatywnie, wskazując na sądownictwo i politykę zagraniczną jako główne obszary konfliktu.

Mimo krytyki współpracy, prezydent Nawrocki cieszy się większym zaufaniem niż rząd. Zobacz, dlaczego tak jest!

Zdecydowana większość Polaków krytycznie o współpracy na linii prezydent-rząd

Współdziałanie kluczowych organów państwa jest fundamentem stabilności systemu politycznego. Nic więc dziwnego, że relacje na linii Pałac Prezydencki – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów znajdują się pod stałą obserwacją opinii publicznej. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej potwierdza, że Polacy z dużą uwagą i rosnącym krytycyzmem przyglądają się tej kooperacji.

Nagle weszły skrzypaczki i zagrały dla Wałęsy. To za Europejski Order Zasługi

Zgodnie z wynikami sondażu aż 63 proc. respondentów ocenia relacje między prezydentem Karolem Nawrockim a rządem premiera Donalda Tuska negatywnie. Co istotne, w tej grupie dominują oceny skrajnie krytyczne.

36 proc. ankietowanych uważa współpracę za „zdecydowanie złą”.

Kolejne 27 proc. badanych określa ją jako „raczej złą”.

Taki rozkład odpowiedzi świadczy o głębokim pesymizmie społecznym dotyczącym zdolności do współdziałania najważniejszych osób w państwie.

Pozytywne oceny stanowią wyraźną mniejszość. Łącznie tylko 28 proc. ankietowanych postrzega tę współpracę jako dobrą, przy czym zaledwie 7 proc. określa ją jako „zdecydowanie dobrą”, a 21 proc. jako „raczej dobrą”. Pozostałe 9 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii. Dane te pokazują wyraźną polaryzację opinii, z silną przewagą głosów krytycznych.

Główne osie sporu. Gdzie Polacy widzą największe napięcia?

Badanie CBOS nie tylko diagnozuje ogólny nastrój, ale również precyzyjnie wskazuje, które sfery polityki są postrzegane jako najbardziej zapalne. Respondenci zapytani o to, jakie obszary generują największe konflikty między prezydentem a rządem, najczęściej wskazywali na kwestie związane z praworządnością.

Wymiar sprawiedliwości i polityka zagraniczna na czele listy

Na szczycie listy potencjalnych punktów spornych znalazły się zmiany w sądownictwie oraz sprawy dotyczące nominacji sędziowskich. Taką opinię wyraziło aż 58 proc. uczestników badania. To pokazuje, że dla ponad połowy Polaków reforma wymiaru sprawiedliwości pozostaje kluczowym polem bitwy politycznej między obozem rządowym a prezydenckim. Kwestia ta od lat budzi ogromne emocje i, jak widać, nadal jest postrzegana jako główna bariera w efektywnej współpracy. Więcej na temat reform sądownictwa można przeczytać w naszym artykule o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Drugim najczęściej wskazywanym źródłem napięć jest polityka zagraniczna, w tym sposób reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej oraz powoływanie ambasadorów (43 proc. wskazań). Niewiele mniej, bo 34 proc. ankietowanych, uważa, że kością niezgody jest polityka wobec prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa.

Inne obszary wskazywane przez Polaków jako konfliktogenne to:

Pomoc dla obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce (25 proc.).

Regulacje dotyczące związków partnerskich (24 proc.).

Nominacje w wojsku i służbach mundurowych (23 proc.).

Zmiany w polityce energetycznej (20 proc.).

Weto prezydenckie i zaufanie publiczne – kto ma większy kapitał?

Sondaż przyjrzał się również ocenie jednego z najważniejszych narzędzi w arsenale prezydenta – prawa weta. Okazuje się, że opinie Polaków na temat częstotliwości jego stosowania przez Karola Nawrockiego są idealnie podzielone. Dokładnie po 38 proc. respondentów uważa, że prezydent korzysta z weta „zbyt często” oraz „odpowiednio często”. Jedynie 16 proc. twierdzi, że robi to „zbyt rzadko”, a 8 proc. nie ma zdania. Taki wynik sugeruje, że choć działania prezydenta są kontrowersyjne, to spora część społeczeństwa akceptuje jego aktywność w procesie legislacyjnym.

Ciekawie prezentują się również wyniki pytania o zaufanie w kontekście reprezentowania interesów Polski. W tym starciu to prezydent cieszy się większym poparciem. Większe zaufanie do głowy państwa (41 proc.) niż do rządu (29 proc.) deklaruje znacząca część badanych. Jednocześnie 12 proc. ufa obu instytucjom w podobnym stopniu, a 17 proc. nie ufa żadnej z nich. To pokazuje, że mimo krytycznej oceny współpracy, osobisty kapitał zaufania prezydenta Nawrockiego wciąż przewyższa zaufanie do rządu Donalda Tuska. Poziom zaufania do polityków jest tematem regularnie badanym, co pokazują także inne najnowsze sondaże poparcia dla partii politycznych.

Metodologia badania

Sondaż został przeprowadzony przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 23–26 lutego 2026 roku. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Wykorzystano dwie metody zbierania danych: wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI), które stanowiły 80% ankiet, oraz wywiady internetowe (CAWI), obejmujące pozostałe 20% uczestników.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki wziął udział w Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasnej Górze

44

KWIATKOWSKI MIAŻDŻY CZARNKA u Biedrzyckiej:"Zrobił z siebie IDIOTĘ!" | Express Biedrzyckiej Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.