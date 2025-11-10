Nawrocki ułaskawi Ziobrę? Rzecznik prezydenta zaskakująco tłumaczy

Weronika Fakhriddinova
2025-11-10 12:03

Czy prezydent Karol Nawrocki mógłby ułaskawić byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, jeśli zapadnie wobec niego wyrok skazujący? Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet wyjaśnił, że taka decyzja możliwa jest dopiero po formalnym postawieniu zarzutów i w toku procesu sądowego.

i

Autor: Marysia Zawada/ Reporter
  • Rafał Leśkiewicz wykluczył, by obecnie rozważano ułaskawienie Zbigniewa Ziobry.
  • Podkreślił, że prezydent może działać wyłącznie w ramach obowiązującego prawa.
  • Ułaskawienie jest możliwe dopiero po postawieniu zarzutów i rozpoczęciu procesu.
  • Sprawa nie dotyczy na razie bezpośrednio prezydenta.

„Decyzja możliwa tylko po zarzutach”

Rzecznik prezydenta w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim został zapytany, czy głowa państwa mogłaby ułaskawić byłego ministra sprawiedliwości, jeśli zostałby on skazany.

– Prezydent podejmie decyzję, może podjąć decyzję w sprawie ułaskawienia dopiero wówczas, kiedy są postawione zarzuty, toczy się proces. Na każdym etapie procesu pan prezydent może podjąć decyzję o ułaskawieniu – powiedział Rafał Leśkiewicz w programie „Gość Radia Zet”. 

Dodał, że w obecnej sytuacji taka kwestia nie jest rozpatrywana, ponieważ Zbigniewowi Ziobrze nie postawiono zarzutów.

„Sprawa nie dotyczy prezydenta”

– Nie rozmawiamy w tej chwili o żadnej decyzji pana prezydenta dotyczącej Zbigniewa Ziobry, ponieważ nie postawiono zarzutów panu Zbigniewowi Ziobrze, zatem sprawa na razie nie dotyczy bezpośrednio głowy państwa – zaznaczył rzecznik. 

Leśkiewicz dodał, że prezydent będzie podejmował decyzje wyłącznie na podstawie przepisów prawa i dopiero wówczas, gdy organy ścigania formalnie sformułują zarzuty i zakończą postępowanie sądowe.

Wypowiedź rzecznika pojawia się w czasie, gdy sprawa byłego ministra sprawiedliwości budzi szeroką debatę polityczną. Sejm uchylił immunitet Zbigniewowi Ziobrze, otwierając drogę do ewentualnych działań prokuratury. Prezydent Karol Nawrocki, który objął urząd latem 2025 roku, podkreślał w swoich wcześniejszych wystąpieniach, że instytucja ułaskawienia jest narzędziem wyjątkowym, stosowanym z pełną rozwagą i zgodnie z konstytucją.

Poniżej galeria zdjęć: Karol Nawrocki w Sochaczewie

Karol Nawrocki w Sochaczewie
10 zdjęć
Express Biedrzyckie - BRODZIŃSKA-MIROWSKA
Sonda
Czy Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed sądem za nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości?
KAROL NAWROCKI