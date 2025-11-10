Ziobro pod lupą prokuratury. "Będzie siedział" - Tusk nie zostawia złudzeń, co go czeka

Premier Tusk komentuje uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze.

Mówi wprost: „Polityków nie można traktować łagodniej niż innych obywateli”.

Odpiera zarzuty PiS o „politycznej zemście” i „łamanie prawa”.

Zapewnia, że nikt nie będzie pozbawiony opieki medycznej, także w przypadku aresztowania.

Oskarża ludzi z otoczenia PiS o „ohydne kłamstwa” i manipulacje wokół sprawy Ziobry.

„Nie ma świętych krów”. Tusk o zasadach w praworządnym państwie

Premier w rozmowie z Gazetą Wyborczą odniósł się do głośnej decyzji Sejmu o uchyleniu immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości. Jak zaznaczył, sprawiedliwość w Polsce musi obowiązywać wszystkich, także tych, którzy przez lata stali na jej straży.

– Polityków nie można traktować łagodniej niż innych obywateli. Jeśli prokuratura, a później sąd uznają, że Ziobro ma siedzieć, to będzie siedział – powiedział Tusk.

Szef rządu dodał, że także osoby aresztowane mają pełne prawo do leczenia i opieki zdrowotnej. – W Polsce każdy, również aresztowany, w razie potrzeby może liczyć na opiekę lekarską – podkreślił.

„Nie pozwalam na żadne szarże”. Ostra reakcja na zarzuty PiS

Tusk skomentował również narrację polityków PiS, którzy jego zdaniem próbują zbudować wokół sprawy Ziobry atmosferę strachu i nienawiści.

– Od kilkudziesięciu dni z kręgów PiS słyszę wręcz, że wynająłem zabójców, którzy mają Ziobrę zamordować. Oni nigdy nie mieli hamulców, byli w stanie powiedzieć najohydniejsze rzeczy, bo to obrzydliwe typy – mówił premier.

Jak dodał, prokuratura działa zgodnie z prawem i krok po kroku gromadzi dowody, które mają doprowadzić do postawienia zarzutów. – Nikomu nie pozwalam na żadne niepraworządne szarże. To normalna praktyka, czego oni kwilą? – dodał ostro.

„Żurek działa zgodnie z prawem”. Premier o nowym ministrze sprawiedliwości

Donald Tusk odniósł się również do zarzutów PiS wobec ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, którego politycy opozycji oskarżają o łamanie prawa. Premier broni swojego ministra i wskazuje, że zmiany w wymiarze sprawiedliwości mają charakter systemowy.

– Ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy, którzy myślą o Polsce jak o swoim domu, rozumieli, że w prawdziwej republice są instytucje, które robią to, co do nich należy – powiedział.

Dodał, że żaden polityk nie stoi ponad prawem: – Na tym polega prawo i sprawiedliwość – że jeśli sąd uzna winę, to nawet były minister musi ponieść konsekwencje.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmienił się Zbigniew Ziobro

Express Biedrzyckie - BRODZIŃSKA-MIROWSKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.