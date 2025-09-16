Nawrocki spotkał się z kanclerzem Niemiec. Jest komunikat z niemieckiego rządu

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który zapewnił Polskę o wsparciu w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.

Polski przywódca rozmawiał także z niemieckim prezydentem Frankiem-Walterem Steinmeierem.

Tematem rozmów były również reparacje wojenne.

Karol Nawrocki z wizytą w Niemczech

Prezydent Karol Nawrocki został we wtorek (16 września) podjęty przez szefa niemieckiego rządu kanclerza Friedricha Merza w urzędzie kanclerskim. Wcześniej Nawrocki rozmawiał z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem. Jak poinformował rzecznik niemieckiego rządu, kanclerz zapewnił prezydenta Nawrockiego, że Niemcy „mocno i niezachwianie” stoją po stronie Polski, jeśli chodzi o zagrożenia ze strony Rosji.

Reparacje? Twarde stanowisko Niemiec

W komunikacie rzecznika pojawiło się także nawiązanie do sprawy reparacji wojennych, które stanowić miały jedne z tematów rozmów polskiego prezydenta w Niemczech. Jak zaznaczono, „wspieranie pojednania z Polską po okrucieństwach II wojny światowej i niemieckiej okupacji pozostaje dla rządu federalnego historyczną odpowiedzialnością”. O sprawie reparacji Nawrocki miał też rozmawiać z prezydentem Steinmeierem.

I tu stanowisko jest jasne: - Odnosząc się do żądania reparacji przez prezydenta RP, prezydent Frank-Walter Steinmeier podkreślił, że z perspektywy Niemiec kwestia ta została prawnie uregulowana. Jednak promowanie upamiętnienia i pamięci pozostaje wspólną troską - przekazała Cerstin Gammelin, rzeczniczka prezydenta Niemiec.

Po Niemczech czas na Francję

Z Berlina prezydent Karol Nawrocki udał się do Paryża, tam spotka się z prezydentem Emmanuelem Macronem. Po rozmowach w wąskim gronie oraz spotkaniu delegacji przewidziano wypowiedź dla dziennikarzy.

