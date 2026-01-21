Nawrocki o udziale Polski w Radzie Pokoju. "Musi przejść procedurę konstytucyjną"

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
PAP
PAP
2026-01-21 22:52

Karol Nawrocki spotkał się z Davos z prezydentem USA Donaldem Trumpem. W rozmowie z Telewizją Republika prezydent RP skomentował kwestię udziału Polski w Radzie Pokoju - zastrzegł jednak, że musi zostać wdrożona w tym celu procedura konstytucyjna.

Nawrocki Davos

i

Autor: EPA/ PAP
  • Prezydent Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem w Davos, gdzie rozmawiali o bezpieczeństwie i Radzie Pokoju.
  • Trump potwierdził brak planów wycofania amerykańskich żołnierzy z Polski.
  • Nawrocki podkreślił, że Polska musi przejść procedurę konstytucyjną, zanim dołączy do Rady Pokoju.
  • Rozmowy dotyczyły również kwestii Grenlandii i jej strategicznego znaczenia.

Nawrocki o propozycji dołączenia do Rady Pokoju

Jednym z tematów rozmów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa w Davos była Rada Pokoju, inicjatywa wzbudzająca liczne kontrowersje na arenie międzynarodowej. Nawrocki podkreślił, że Polska przywiązuje dużą wagę do tej kwestii.

- Mówiliśmy o tym, że udział Polski jest oczywiście ważny, potrzebny w Radzie Pokoju. Moje wsparcie dla prezydenta Trumpa jest niezachwiane i wsparcie prezydenta Trumpa dla Polski. Natomiast, abyśmy mogli podpisać w pełni nie tylko pewne zobowiązanie intencjonalne, polityczne, indywidualne, nie chcę powiedzieć osobiste w imieniu narodu polskiego, to tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną. I o tym rozmawialiśmy dziś z prezydentem Donaldem Trumpem i - to jeszcze raz powtórzę - zostało przyjęte z wielkim zrozumieniem – wyjaśnił Nawrocki.

W Polsce dołączenie do Rady Pokoju musi być zgodne z Konstytucją

Oznacza to, że decyzja o ewentualnym przystąpieniu Polski do Rady Pokoju nie będzie decyzją jednostkową, lecz wynikiem procesu zgodnego z polską konstytucją.

Nawrocki zwrócił uwagę na różnicę w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do Rady Pokoju w różnych państwach. W krajach, gdzie władza skupiona jest w rękach jednej osoby, deklaracja przystąpienia może być decyzją osobistą. W przypadku Polski, ze względu na ustrój polityczny, konieczne jest przejście całej procedury konstytucyjnej.

Udział Polski jest oczywiście ważny, potrzebny w Radzie Pokoju. Natomiast tego typu porozumienie międzynarodowe musi przejść całą procedurę konstytucyjną – zaznaczył Nawrocki. 

Inicjatywa utworzenia Rady Pokoju wzbudziła kontrowersje wśród niektórych państw europejskich, które kwestionują jej zgodność z systemem ONZ i Kartą Narodów Zjednoczonych. Według doniesień Bloomberga, do Rady Pokoju zgodziło się dołączyć 10 państw, a Donald Trump ma zostać jej dożywotnim prezesem z szerokimi uprawnieniami.

Zaproszenia do Rady Pokoju otrzymali m.in. premierzy Węgier i Turcji, a także przywódcy Rosji i Białorusi. Otrzymanie zaproszenia potwierdziły również Francja, Wielka Brytania, Kanada oraz Chiny.

Polityka SE Google News

Polecany artykuł:

"Epoka lodowcowa" w "Nocnej zmianie"! Trump przejmie Grenlandię?
OTOKA-FRĄCKIEWICZ I PROF. WIELOMSKI: EUROPA DOSTAŁA KOPA! WISIMY HAJS TRUMPOWI!
QUIZ. Zrobili kariery na najwyższych szczeblach. Tusk, Nawrocki, Trump
Pytanie 1 z 15
Donald Tusk jest absolwentem:
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TRUMP