Nawrocki o ślubowaniu Berka. Krótko powiedział, co o tym myśli. Mocne!

W środę rano pojawiły się nieoficjalne informacje o tym, że Maciej Berek odbędzie się ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szybko zostały oficjalnie potwierdzone przez wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego, który powiedział, że ślubowanie zaplanowano na godzinę 9. Faktycznie, tak się stało. Na uroczystości, która odbyła się w gabinecie marszałka Sejmu, obecni byli też m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, przedstawiciele Prezydium Sejmu oraz inne osoby wybrane na sędziów TK w tej kadencji Sejmu.

Maciej Berek odczytał treść ślubowania: - Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 roku o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego ja, Maciej Berek, składam wobec prezydenta ślubowanie. Ślubuję uroczyście przy wykonywaniu powierzonych mi obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć wiernie narodowi, stać na straży konstytucji, a powierzone mi obowiązki wypełniać bezstronnie i z najwyższą starannością. Tak mi dopomóż Bóg.

Marszałek Sejmu o ślubowaniu sędziego TK. Mówi, co powinien zrobić prezydent

Wydarzenie od razu stało się głównym politycznym tematem. O sprawę został zapytany w czasie konferencji marszałek Włodzimierz Czarzasty, który przywołał opinię Komisji Weneckiej i powiedział, że - (...) według tej wykładni prezydent ma bezzwłocznie przyjmować przysięgę od sędziów wybranych przez Sejm, nie przepisując sobie przy tym żadnych uprawnień do kontroli procedury wyborczej.

Marszałek Sejmu oświadczył, że w Polsce złamane zostały obie te zasady, bo prezydent Karol Nawrocki „nie przyjął po raz kolejny ślubowania bezpośrednio” oraz prezydencka kancelaria kierowała pisma, w których zarzucano Sejmowi uchybienia przy powołaniu Berka na sędziego TK. Te zarzuty - dodał - okazały się niesłuszne, a poza tym „te pytania w ogóle nie powinny paść”.

- Tak jak Sejm ma swoje uprawnienia, tak pan prezydent ma swoje uprawnienia - zaznaczył Czarzasty, dodając, że zgodnie z konstytucją obie te instytucje są od siebie niezależne.

- Mam satysfakcję w związku z tym, bo linia przyjęta przez Kancelarię Sejmu i przez Sejm okazuje się, tak jak zresztą widzieliśmy, zgodna z prawem - powiedział marszałek.

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Karol Nawrocki komentuje ślubowanie Macieja Berka

Głos w sprawie ślubowania Macieja Berka zabrał też Karol Nawrocki. Prezydent postawił sprawę jasno że żadne ślubowanie w środę rano nie mogło się odbyć, gdyż on jako prezydent wypełnia obecnie inne obowiązki, związane z wizytą delegacji z Czarnogóry i nie było obecny na ślubowaniu:

- Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i polskim prawem, to odbywało się to poza mną. (...) Nie wiem, przed kim przysięgał minister Berek, ale na pewno nie przed prezydentem, a jeżeli nie dokonał tej formalności oczywistej dla studentów pierwszego roku (...) to z całą pewnością nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego - stwierdził prezydent.

Dodał, że w poprzednich latach ślubowania odbywały się na uroczystościach organizowanych przez prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki powiedział, że w tej sytuacji, Trybunał Konstytucyjny będzie dalej działał „w takim składzie, jaki obecnie, formalnie i konstytucyjnie (...) funkcjonuje”.