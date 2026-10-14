Rząd chce ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych. Najtrudniejsza będzie weryfikacja wieku

Projekt ma ograniczyć dostęp do mediów społecznościowych osobom, które nie ukończyły 15 lat

Resorty edukacji i cyfryzacji mają wspólnie przygotować przepisy oraz rozwiązania techniczne

Weryfikacja wieku ma chronić dzieci, ale nie może naruszać prywatności użytkowników

Same przepisy nie wystarczą. Rząd stawia także na edukację cyfrową i zaangażowanie rodziców

Resorty edukacji i cyfryzacji pracują nad przepisami

Nad regulacją pracują Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Cyfryzacji. Katarzyna Lubnauer odpowiada za projekt po stronie resortu edukacji, a sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Dariusz Standerski ma zająć się rozwiązaniami technicznymi. Jak przekazała wiceminister, kierunek prac uzgodniono z wicepremierem i ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim oraz minister edukacji Barbarą Nowacką.

Przepisy nie wejdą w życie od razu, ponieważ najpierw trzeba przygotować rozwiązania techniczne i przejść wymaganą procedurę legislacyjną. Resorty wykonały już znaczną część pracy i mają ustalić kolejne etapy. Projekt będzie wymagał także notyfikacji na poziomie Unii Europejskiej. Polska nie chce jednak czekać na wspólne przepisy dla całej UE.

Jak potwierdzić wiek bez naruszania prywatności?

Kluczowe będzie stworzenie systemu, który pozwoli skutecznie potwierdzić wiek użytkownika, ale nie będzie wymagał gromadzenia nadmiernej ilości danych. Podobny problem dotyczy przepisów mających ograniczyć dzieciom dostęp do pornografii, gdzie rozważany jest próg 18 lat. Część rozwiązań w tej sprawie wpisano już do ustawy procedowanej w Sejmie.

Jednym z narzędzi do weryfikacji wieku może być Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej, unijny system cyfrowej identyfikacji. Zgodnie z harmonogramem państwa członkowskie mają udostępnić co najmniej jeden krajowy portfel do 2026 r. Resorty traktują to rozwiązanie jako możliwe wsparcie, ale ostateczny model polskich przepisów nie jest jeszcze gotowy.

Dzieci spędzają w telefonach nawet 5,5 godziny dziennie

Uzasadniając potrzebę zmian, Katarzyna Lubnauer przywołała raport „Internet Dzieci”. Jak podała, około 1,5 mln dzieci, które nie ukończyły 13 lat, ma własne konta w mediach społecznościowych, choć serwisy zazwyczaj wymagają od użytkowników ukończenia 13 lat. Z cytowanych przez nią danych wynika także, że dzieci korzystają z telefonów od 4,5 do 5,5 godziny dziennie.

Wśród zagrożeń wymieniono uzależnienie od internetu, kontakt z przemocą i pornografią, hejt oraz problemy z cyberbezpieczeństwem. Zdaniem Lubnauer sam limit wieku nie wystarczy. Potrzebne są również działania profilaktyczne, edukacja cyfrowa i zaangażowanie rodziców w to, z jakich treści korzystają ich dzieci.

Resort edukacji przypomina także o ograniczeniach dotyczących korzystania z telefonów w szkołach podstawowych oraz ze smartfonów i tabletów podczas zajęć realizujących podstawę programową w przedszkolach. Szkoła może wspierać rodziców w dbaniu o higienę cyfrową dzieci, ale nie zastąpi ich nadzoru poza placówką.

Australia wprowadziła ograniczenia. Polska analizuje jej doświadczenia

Przy pracach nad polskimi przepisami analizowane są doświadczenia Australii. Od 10 grudnia 2025 r. platformy muszą tam podejmować działania, które uniemożliwią zakładanie i prowadzenie kont osobom poniżej 16. roku życia. Przepisy przewidują weryfikację wieku, ale jednocześnie ograniczają wykorzystywanie rządowych dokumentów i nakładają wymogi dotyczące ochrony prywatności.

Jak zaznaczyła Lubnauer, żadne państwo nie znalazło dotąd w pełni skutecznego sposobu na egzekwowanie takich ograniczeń, ponieważ użytkownicy mogą próbować je omijać. Wspomniała też o Francji, gdzie przepisy dotyczące dostępu młodych ludzi do serwisów społecznościowych trzeba było zmienić po rozstrzygnięciu sądowym. Polski projekt jest na wczesnym etapie prac.

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