Nawrocki nie spotka się z Macronem. Wina Tuska? Kancelaria Prezydenta nie ma wątpliwości

Sara Osiecka
2026-04-20 20:05

Wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Polsce, związana z I Polsko-Francuskim Szczytem Międzyrządowym, wywołała kontrowersje wokół braku spotkania z prezydentem Polski Karolem Nawrockim. Kancelaria Prezydenta RP sugeruje, że to premier Donald Tusk celowo zaplanował wizytę w taki sposób, aby uniknąć tego spotkania, przenosząc ją do Gdańska zamiast Warszawy. Z kolei Centrum Informacyjne Rządu i Kancelaria Premiera zaprzeczają jakimkolwiek ingerencjom w program wizyty Macrona poza szczytem.

Karol Nawrocki, Donald Tusk

Autor: Super Express (2) Karol Nawrocki w czarnym płaszczu z otwartymi ustami po lewej stronie, oraz Donald Tusk w granatowym płaszczu z palcem wskazującym przy nosie po prawej.
  • Kancelaria Prezydenta RP twierdzi, że wizyta Emmanuela Macrona została zaplanowana przez premiera Donalda Tuska w taki sposób, aby nie doszło do spotkania z prezydentem Nawrockim, a MSZ nie wystosowało zaproszenia do prezydenta.
  • Wzajemne oskarżenia i dementi dotyczące organizacji wizyty: Kancelaria Prezydenta RP sugeruje celowe uniknięcie spotkania, podczas gdy Centrum Informacyjne Rządu i rzecznik rządu Adam Szłapka kategorycznie zaprzeczają ingerencji w dodatkowe punkty wizyty Macrona poza szczytem międzyrządowym.
  • Charakter wizyty jako spotkanie międzyrządowe: Wicepremier Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że wizyta miała charakter spotkań międzyrządowych, co uzasadnia obecność premiera Polski i prezydenta Francji (w ich systemie konstytucyjnym) z ministrami.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rozmowy podczas sesji plenarnej delegacji polskiej i francuskiej mają dotyczyć relacji dwustronnych Polski i Francji, wyzwań dla bezpieczeństwa w Europie, a także relacji sojuszniczych i transatlantyckich. Kancelaria Prezydenta RP, odpowiadając na zapytanie tvn24.pl, wyraziła swoje stanowisko w sprawie braku spotkania prezydentów Polski i Francji. Biuro Mediów i Listów Prezydenta zaznaczyło, że Emmanuel Macron przybył do Polski na zaproszenie Donalda Tuska, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wystosowało zaproszenia do prezydenta Karola Nawrockiego.

- Premier Donald Tusk zaplanował wizytę tak, aby nie doszło do spotkania prezydentów. Dlatego naciskał na to, żeby wizyta odbyła się w Gdańsku, a nie w Warszawie – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Dodano również, że prezydent Nawrocki ma dobre relacje z prezydentem Francji, czego dowodem ma być wizyta ministra Marcina Przydacza we Francji, który spotkał się z głównym doradcą dyplomatycznym Macrona, E. Bonnem.

Stanowisko Kancelarii Premiera

Centrum Informacyjne Rządu, zapytane o doniesienia Polsat News dotyczące zabiegów Pałacu Prezydenckiego o spotkanie z Macronem, kategorycznie zaprzeczyło ingerencji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w program wizyty prezydenta Francji poza I Polsko-Francuskim Szczytem Międzyrządowym.

- Nie posiadamy także informacji na temat 'zabiegów' prezydenta Macrona o spotkanie z prezydentem Nawrockim – dodało CIR.

Rzecznik rządu Adam Szłapka również skomentował sytuację.

- To oczywista nieprawda. KPRM organizował szczyt międzyrządowy. Nie ingerowaliśmy w dodatkowe punkty wizyty Pana Prezydenta - powiedział.

Kosiniak-Kamysz o charakterze spotkań

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, pytany o brak zaproszenia prezydenta Nawrockiego na spotkanie z delegacją francuską, podkreślił, że są to spotkania międzyrządowe.

- Inna jest struktura rządu francuskiego, inna struktura rządu polskiego, inaczej konstytucyjnie jesteśmy odpowiedzialni. To są normalne wydarzenia konsultacji i spotkań międzyrządowych, więc naturalne jest to, że z naszej strony jest premier, a ze strony Francji, w ich porządku konstytucyjnym - prezydent z ministrami – wyjaśnił.

