Donald Tusk zabrał głos po spotkaniu z prezydentem Francji. Co ustalono?

Odbył się I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy, podczas którego premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron podkreślili zgodność stanowisk w kwestii wyzwań stojących przed Europą i potrzebę wzmocnienia jej suwerenności.

Zarówno Polska, jak i Francja są świadome fundamentalnych zmian w globalnym porządku i podkreślają potrzebę maksymalnej jedności Europy w kwestiach bezpieczeństwa, obronności, cyberbezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy i rozwoju sztucznej inteligencji.

Premier Tusk podkreślił trwałość polsko-francuskiej przyjaźni opartej na wspólnych wartościach i podziękował Francji za szybką reakcję po incydencie z dronami. Rozmowy dotyczyły także współpracy gospodarczej, w tym w sektorach energetyki, przemysłu zbrojeniowego i infrastruktury, oraz nowych obszarów, takich jak przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu wśród dzieci.

Premier Donald Tusk, podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Macronem, wyraźnie zaznaczył, że zarówno Polska, jak i Francja są świadome fundamentalnych zmian, jakie zaszły w globalnym porządku. Wskazał na potrzebę maksymalnej jedności Europy w obliczu tych wyzwań.

- Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, nikt nam tego nie zapewni – podkreślił, akcentując rolę samodzielności i odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo.

Wśród kluczowych obszarów, w których Europa powinna działać wspólnie, Tusk wymienił wsparcie dla Ukrainy, obronność, cyberbezpieczeństwo i rozwój sztucznej inteligencji Premier dodał, że "Europa musi uwierzyć we własne siły i własne możliwości, bo nikt za nas tych rzeczy nie zrobi". Podkreślił również, że Polska i Francja podzielają podobne poglądy na obecną sytuację geopolityczną oraz na potrzebę "wzmocnienia suwerenności Europy".

Fundamenty przyjaźni

Donald Tusk zwrócił uwagę na to, że "przewidywalność, wzajemna lojalność i pełna solidarność to dzisiaj deficytowe towary w światowej polityce". W tym kontekście wyraził uznanie dla trwałości i solidnych fundamentów polsko-francuskiej przyjaźni, opartej na wspólnych wartościach.

Premier przypomniał o szybkiej reakcji Francji po incydencie z rosyjskimi dronami, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku.

- W tym bardzo niepewnym momencie Francja była jednoznaczna, szybka w swojej reakcji i potwierdziła, że NATO to jest coś bardzo konkretnego, że można liczyć na sojuszników europejskich w takich trudnych chwilach – mówił, dziękując prezydentowi Macronowi za wsparcie.

Współpraca gospodarcza

Rozmowy dotyczyły także kwestii gospodarczych. Premier Tusk podkreślił, że prezydent Macron wyraził zrozumienie dla polityki "local content". Polska, jako "państwo sukcesu" i najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie, oczekuje równych, partnerskich relacji w zakresie wymiany handlowej, wzajemnych inwestycji w sektorach takich jak energetyka, przemysł zbrojeniowy czy infrastruktura.

Premier zapowiedział również polsko-francuską i ogólnoeuropejską współpracę w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od internetu wśród dzieci, co świadczy o szerokim spektrum poruszanych tematów i chęci współpracy w nowych obszarach.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

30

