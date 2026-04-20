Donald Tusk zabrał głos po spotkaniu z prezydentem Francji. Co ustalono?

Sara Osiecka
PAP
2026-04-20 17:23

W poniedziałek 20 kwietnia w Gdańsku odbył się I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Było to pierwsze takie spotkanie od podpisania traktatu o wzmocnionej współpracy i przyjaźni między Polską a Francją w Nancy 9 maja 2025 roku. Podczas szczytu premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron podkreślili zgodność stanowisk obu krajów w kwestii wyzwań stojących przed Europą.

  • Odbył się I Polsko-Francuski Szczyt Międzyrządowy, podczas którego premier Donald Tusk i prezydent Emmanuel Macron podkreślili zgodność stanowisk w kwestii wyzwań stojących przed Europą i potrzebę wzmocnienia jej suwerenności.
  • Zarówno Polska, jak i Francja są świadome fundamentalnych zmian w globalnym porządku i podkreślają potrzebę maksymalnej jedności Europy w kwestiach bezpieczeństwa, obronności, cyberbezpieczeństwa, wsparcia dla Ukrainy i rozwoju sztucznej inteligencji.
  • Premier Tusk podkreślił trwałość polsko-francuskiej przyjaźni opartej na wspólnych wartościach i podziękował Francji za szybką reakcję po incydencie z dronami. Rozmowy dotyczyły także współpracy gospodarczej, w tym w sektorach energetyki, przemysłu zbrojeniowego i infrastruktury, oraz nowych obszarów, takich jak przeciwdziałanie uzależnieniom od internetu wśród dzieci.

Premier Donald Tusk, podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Macronem, wyraźnie zaznaczył, że zarówno Polska, jak i Francja są świadome fundamentalnych zmian, jakie zaszły w globalnym porządku. Wskazał na potrzebę maksymalnej jedności Europy w obliczu tych wyzwań.

- Jeśli sami nie zapewnimy sobie bezpieczeństwa, nikt nam tego nie zapewni – podkreślił, akcentując rolę samodzielności i odpowiedzialności Europy za własne bezpieczeństwo.

Wśród kluczowych obszarów, w których Europa powinna działać wspólnie, Tusk wymienił wsparcie dla Ukrainy, obronność, cyberbezpieczeństwo i rozwój sztucznej inteligencji Premier dodał, że "Europa musi uwierzyć we własne siły i własne możliwości, bo nikt za nas tych rzeczy nie zrobi". Podkreślił również, że Polska i Francja podzielają podobne poglądy na obecną sytuację geopolityczną oraz na potrzebę "wzmocnienia suwerenności Europy".

Fundamenty przyjaźni

Donald Tusk zwrócił uwagę na to, że "przewidywalność, wzajemna lojalność i pełna solidarność to dzisiaj deficytowe towary w światowej polityce". W tym kontekście wyraził uznanie dla trwałości i solidnych fundamentów polsko-francuskiej przyjaźni, opartej na wspólnych wartościach.

Premier przypomniał o szybkiej reakcji Francji po incydencie z rosyjskimi dronami, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku.

- W tym bardzo niepewnym momencie Francja była jednoznaczna, szybka w swojej reakcji i potwierdziła, że NATO to jest coś bardzo konkretnego, że można liczyć na sojuszników europejskich w takich trudnych chwilach – mówił, dziękując prezydentowi Macronowi za wsparcie.

Współpraca gospodarcza

Rozmowy dotyczyły także kwestii gospodarczych. Premier Tusk podkreślił, że prezydent Macron wyraził zrozumienie dla polityki "local content". Polska, jako "państwo sukcesu" i najszybciej rozwijająca się gospodarka w Europie, oczekuje równych, partnerskich relacji w zakresie wymiany handlowej, wzajemnych inwestycji w sektorach takich jak energetyka, przemysł zbrojeniowy czy infrastruktura.

Premier zapowiedział również polsko-francuską i ogólnoeuropejską współpracę w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od internetu wśród dzieci, co świadczy o szerokim spektrum poruszanych tematów i chęci współpracy w nowych obszarach.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Donald Tusk:

Donald Tusk, 1994r.
Galeria zdjęć 30
Risercz | 2026 04 20
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EMMANUEL MACRON
DONALD TUSK