Nawrocki krytykuje rząd. "O dronie nad Belwederem dowiedziałem się z social mediów”

Prezydent Nawrocki dowiedział się o dronie nad Belwederem, gdzie przebywa jego rodzina, z mediów społecznościowych, krytykując taki sposób komunikacji w poważnych sprawach państwowych.

SOP zneutralizowała drona; zatrzymano dwie osoby za lot bez zezwolenia nad obiektami rządowymi.

Premier Tusk zapowiedział pełne wyjaśnienie incydentu, by poznać jego prawdę i wykluczyć prowokację.

W Polsce obowiązuje całkowity zakaz lotów dronów nad budynkami rządowymi i infrastrukturą krytyczną.

Dron nad Belwederem – prezydent o komunikacji z rządem

Podczas wizyty w Paryżu prezydent Karol Nawrocki został zapytany o to, czy w sprawach tak wrażliwych jak ataki dronów w Polsce informacje powinny pojawiać się w mediach społecznościowych. Odpowiedział, że o incydencie nad Belwederem, gdzie przebywa jego rodzina, dowiedział się właśnie z internetu. –„Biorąc pod uwagę fakt, że wczoraj dowiedziałem się z mediów społecznościowych, że nad budynkiem, w którym przebywa moja rodzina, latał dron, to nie tylko z tego względu uznaję, że ta komunikacja nie jest zdrowa i powinna przejść na poważne komunikaty albo relacje pomiędzy rządem, osobami zainteresowanymi, prezydentem, BBN” – podkreślił.

Prezydent dodał, że „komunikacja twitterowa w tak poważnej sprawie nie jest bynajmniej tym, czego oczekuje powaga państwa polskiego”. Wyraził też nadzieję, że sposób przekazywania tego typu informacji zostanie wkrótce zmieniony i dostosowany do rangi sprawy.

Działania Służby Ochrony Państwa

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Premier Donald Tusk poinformował, że Służba Ochrony Państwa (SOP) zneutralizowała drona, który pojawił się nad budynkami rządowymi przy ul. Parkowej oraz nad Belwederem .Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby – 21-letniego obywatela Ukrainy i 17-letnią obywatelkę Białorusi. Obsługiwali oni urządzenie bez wymaganego zezwolenia w strefie objętej zakazem.

Premier zapowiada pełne wyjaśnienia

Donald Tusk zapewnił, że sprawa zostanie w pełni zbadana. – Ten incydent „zostanie w każdym wymiarze wyjaśniony, tak aby wykluczyć wszystkie też możliwe interpretacje i żeby poznać prawdę, co było źródłem tej niezamierzonej lub zamierzonej prowokacji z użyciem drona nad budynkami rządowymi i prezydenckimi” – powiedział premier.

Zakaz lotów dronów nad obiektami strategicznymi

Polskie przepisy przewidują całkowity zakaz lotów dronów nad budynkami rządowymi oraz infrastrukturą krytyczną. Takie miejsca są oznaczone specjalnymi tabliczkami, a każdy operator może sprawdzić strefy zakazane w aplikacji DroneTower oraz na mapie DroneMap publikowanej przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

