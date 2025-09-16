Czy premier i prezydent będą mówić jednym głosem w sprawie naszego bezpieczeństwa? Polacy wyrazili opinię

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-09-16 15:30

Napięcie w stosunkach między NATO, w tym Polską, a Rosją, jest najsilniejsze od bardzo dawna. Instytut Badań Pollster sprawdził na zlecenie „Super Expressu”, czy Polacy wierzą, że w kwestii bezpieczeństwa premier i prezydent będą mówić jednym głosem. Okazuje się, że aż 62 proc. z nas wierzy w taką deklarację Donalda Tuska i Karola Nawrockiego.

Tusk i Nawrocki

i

Autor: PAP/Radek Pietruszka; Marcin Gadomski/Super Express; Shutterstock/ PAP

Współpraca rządu i prezydenta

Współpraca między rządem premiera Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim w zakresie bezpieczeństwa narodowego, szczególnie po bezprecedensowym ataku rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września 2025 roku, cechuje się skuteczną koordynacją instytucjonalną i polityczną. Pomimo kohabitacji politycznej obie strony podkreślają jedność ponad podziałami, co umożliwiło szybką i efektywną reakcję na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez około 19–20 rosyjskich dronów typu Szahid/Gerbera, które dotarły nawet 70 km w głąb kraju.

Mocne słowa prezydenta Karola Nawrockiego w niemieckiej gazecie. Mówił wprost o reparacjach

Trudna kohabitacja a zagrożenie ze strony Rosji

Incydent, uznany za rosyjską prowokację mającą na celu przetestowanie obrony NATO i wywołanie dezinformacji, był pierwszym przypadkiem masowego zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców nad terytorium państwa członkowskiego Sojuszu.Prezydent Karol Nawrocki, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych i przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), współpracuje z rządem za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), które monitoruje zagrożenia i koordynuje działania z resortami, takimi jak Ministerstwo Obrony Narodowej (kierowane przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (kierowane przez wicepremiera Radosława Sikorskiego).

Czy politycy będą mówić jednym głosem? 

Rząd odpowiada za operacyjną politykę bezpieczeństwa, w tym finansowanie obronności i koordynację z NATO oraz UE. Zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki deklarują dalszą ścisłą współpracę. Instytut Badań Pollster, na zlecenie „Super Expressu”, zadał Polakom pytanie: „Czy wierzysz, że zgodnie z deklaracjami prezydent i premier będą mówić jednym głosem w przypadku zagrożenia militarnego?”.

Z sondażu wynika, że 62% ankietowanych wierzy w jedność obu ośrodków władzy w takich sytuacjach, podczas gdy 38% jest przeciwnego zdania (odpowiedzi osób niezdecydowanych pominięto).

Poseł PiS Michał Wójcik, komentując wyniki, stwierdził: „Wynik badania odzwierciedla obecną sytuację w kwestii bezpieczeństwa. Polacy widzą, że współpraca między rządem a prezydentem jest dobra, bo w kluczowych sprawach, takich jak zagrożenie ze strony Rosji, musimy mówić jednym głosem”. Z kolei europoseł KO Michał Szczerba podkreślił: „Wszystkich Polaków łączy współodpowiedzialność za losy kraju. Władza przemija, a bezpieczeństwo budujemy na pokolenia”.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11 września 2025 roku metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

Polityka SE Google News
Zamknięcie przejść granicznych z Białorusią
11 zdjęć
W.ZEMBACZYŃSKI: NIE WYOBRAŻAM SOBIE KOALICJI Z KONFEDERACJĄ
Sonda
Kto powinien mieć większą władzę: nadal premier czy może jednak prezydent?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
DONALD TUSK