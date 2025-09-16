Czy premier i prezydent będą mówić jednym głosem w sprawie naszego bezpieczeństwa? Polacy wyrazili opinię

Współpraca rządu i prezydenta

Współpraca między rządem premiera Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim w zakresie bezpieczeństwa narodowego, szczególnie po bezprecedensowym ataku rosyjskich dronów w nocy z 9 na 10 września 2025 roku, cechuje się skuteczną koordynacją instytucjonalną i polityczną. Pomimo kohabitacji politycznej obie strony podkreślają jedność ponad podziałami, co umożliwiło szybką i efektywną reakcję na naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez około 19–20 rosyjskich dronów typu Szahid/Gerbera, które dotarły nawet 70 km w głąb kraju.

Mocne słowa prezydenta Karola Nawrockiego w niemieckiej gazecie. Mówił wprost o reparacjach

Trudna kohabitacja a zagrożenie ze strony Rosji

Incydent, uznany za rosyjską prowokację mającą na celu przetestowanie obrony NATO i wywołanie dezinformacji, był pierwszym przypadkiem masowego zestrzelenia rosyjskich bezzałogowców nad terytorium państwa członkowskiego Sojuszu.Prezydent Karol Nawrocki, jako zwierzchnik Sił Zbrojnych i przewodniczący Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN), współpracuje z rządem za pośrednictwem Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), które monitoruje zagrożenia i koordynuje działania z resortami, takimi jak Ministerstwo Obrony Narodowej (kierowane przez wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza) oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych (kierowane przez wicepremiera Radosława Sikorskiego).

Czy politycy będą mówić jednym głosem?

Rząd odpowiada za operacyjną politykę bezpieczeństwa, w tym finansowanie obronności i koordynację z NATO oraz UE. Zarówno premier Donald Tusk, jak i prezydent Karol Nawrocki deklarują dalszą ścisłą współpracę. Instytut Badań Pollster, na zlecenie „Super Expressu”, zadał Polakom pytanie: „Czy wierzysz, że zgodnie z deklaracjami prezydent i premier będą mówić jednym głosem w przypadku zagrożenia militarnego?”.

Z sondażu wynika, że 62% ankietowanych wierzy w jedność obu ośrodków władzy w takich sytuacjach, podczas gdy 38% jest przeciwnego zdania (odpowiedzi osób niezdecydowanych pominięto).

Poseł PiS Michał Wójcik, komentując wyniki, stwierdził: „Wynik badania odzwierciedla obecną sytuację w kwestii bezpieczeństwa. Polacy widzą, że współpraca między rządem a prezydentem jest dobra, bo w kluczowych sprawach, takich jak zagrożenie ze strony Rosji, musimy mówić jednym głosem”. Z kolei europoseł KO Michał Szczerba podkreślił: „Wszystkich Polaków łączy współodpowiedzialność za losy kraju. Władza przemija, a bezpieczeństwo budujemy na pokolenia”.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 10-11 września 2025 roku metodą CAWI na próbie 1020 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3%.

W.ZEMBACZYŃSKI: NIE WYOBRAŻAM SOBIE KOALICJI Z KONFEDERACJĄ Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.