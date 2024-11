Nawrocki krytykuje pomoc dla powodzian. Uznał rekompensaty za niewystarczające

To już pewne: Janusz Palikot pozostanie w areszcie na kolejny miesiąc

– Zarówno kwota 100 tysięcy złotych za budynki administracyjne, 200 tysięcy złotych za budynki mieszkalne jest oczywiście niewystarczająca. Założenie, że można wypłacić tylko 100% zapomogi tylko tym gospodarstwom domowym, w których zostanie na skutek powodzi zniszczony dach. Drodzy państwo to są warunki pomocowe państwa, które nigdy nie powinny się pojawić – deklaruje cytowany przez 300polityka.pl Karol Nawrocki. Opinia została wyrażona na spotkaniu w Głogowie.

Nawrocki zapowiada urlop w IPN z powodu kampanii

Popierany przez PiS kandydat na prezydenta, prezes IPN Karol Nawrocki zadeklarował, że z dniem zarządzenia przez marszałka Sejmu wyborów prezydenckich pójdzie na urlop w Instytucie Pamięci Narodowej.

"W życiu publicznym, tak jak w sporcie - trzeba grać fair play. Dlatego zdecydowałem, że gdy 8 stycznia marszałek Sejmu zarządzi wybory, od razu pójdę na urlop w Instytucie Pamięci Narodowej" - oświadczył w piątek prezes IPN i kandydat na prezydenta w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Dodał, że urlop potrwa do końca kampanii prezydenckiej.

Nawrocki zaapelował też do swoich kontrkandydatów - prezydenta Warszawy i kandydata KO Rafała Trzaskowskiego oraz marszałka Sejmu, lidera Polski2050 Szymona Hołowni - by również zobowiązali się do urlopu na czas kampanii. "Teraz czas na ruch fair play moich konkurentów" - dodał.

Ocenił, że ci "partyjni kandydaci" już na starcie mają przewagę: finansową i zaplecze, jako szef i wiceszef swych partii.

"Uczciwość wobec Polaków na pierwszym miejscu, dlatego 8 stycznia widzimy się na urlopie, choć gwarantuję, że dla mnie będzie to najciężej przepracowany urlop w moim życiu" – zadeklarował Karol Nawrocki.