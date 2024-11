Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ

Adam Traczyk: Trzaskowski musi pokazać miękkim wyborcom PiS, że nie mają się czego bać

Adam Traczyk, politolog, dyrektor More in Common Polska, był gościem Kamili Biedrzyckiej. Ekspert odniósł się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich oraz przeanalizował, co powinien zrobić Rafał Trzaskowski, by przybliżyć się do wygranej. - Trzaskowski musi pokazać miękkim wyborcom PiS, że nie mają się czego bać - przyznał. Więcej w materiale wideo.