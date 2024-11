Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

EXPRESS BIEDRZYCKIEJ

Bosak: Nawrocki i Mentzen to zupełnie różni kandydaci

Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak był gościem w programie "Express Biedrzyckiej". Polityk Konfederacji odniósł się do przyszłorocznych wyborów prezydenckich oraz ocenił szanse Sławomira Mentzena na wejście do drugiej tury. - Mentzen ma szansę wejść do drugiej tury, ale nie jest to bardzo prawdopodobne - ocenił Krzysztof Bosak. Więcej w materiale wideo.