Nawrocki dostanie "lewym i prawym sierpem"?! Trela ma radę dla prezydenta

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-02-09 14:06

W poniedziałek 9 lutego 2026 roku jednym z gości w programie Kamili Biedrzyckiej był Tomasz Trela. Poseł Nowej Lewicy mówił m.in. o potężnym konflikcie Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z administracją USA. Przy okazji rozmowy o liderze jego ugrupowania, poruszony został temat również Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą zwołał prezydent. Trela zwrócił się bardzo zaskakującą radą do prezydenta, bądź co bądź, znającego się na boksie! - Jak zacznie zaczepiać Czarzastego, to dostanie sierpem - stwierdził zaczepnie.

Tomasz Trela

i

Autor: SE/Marek Kudelski
  • Tomasz Trela stanął w obronie Włodzimierza Czarzastego.
  • Wystosował też radę do prezydenta.
  • Czy Nawrocki ma się czego obawiać?

Nawrocki a RBN i sprawa Czarzastego

Prezydent Karol Nawrocki zaplanował posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na środę o godzinie 14:00. Jak przekazał rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podczas spotkania omówione zostaną trzy kwestie. Jedna z nich dotyczy działań podjętych przez państwo w celu wyjaśnienia relacji towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu, Włodzimierza Czarzastego, z osobami ze Wschodu. Pozostałe tematy to rządowa pożyczka na program SAFE oraz zaproszenie Polski do Rady Pokoju.

Zobacz: Szokujące słowa Bąkiewicza w obronie Nawrockiego. "Pan powinien dostać chlapaka w gębę"

Warto przypomnieć, że pod koniec stycznia media, takie jak "Gazeta Polska" i TV Republika, ujawniły powiązania biznesowe i towarzyskie Czarzastego i jego żony ze Swietłaną Czestnych, Polką z rosyjskimi korzeniami. Czestnych pracuje w domu aukcyjnym powiązanym ze Sbierbankiem, rosyjskim bankiem kontrolowanym przez Kreml. Dodatkowo, Czestnych posiada udziały w spółce hotelowej PDK Hotele, gdzie wiceprezesem jest Małgorzata Czarzasty, żona marszałka Sejmu. Oboje, Czarzasty i jego żona, są również akcjonariuszami firmy posiadającej większość udziałów w tej spółce hotelowej.

Trela ostrzega prezydenta

W "Expressie Biedrzyckiej" do sprawy nawiązał poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela. Miał dla prezydenta szalenie zaskakującą radę. - Nie wiem, czy powinienem to mówić, ale to jest dobra rada. Panie Karolu, jak pan zacznie zaczepiać pana Włodzimierza, to pan dostanie lewym, prawym sierpem, pan się położy i pan nie wstanie po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, tak jak dostał pan od premiera Donalda Tuska na Radzie Gabinetowej i zwołał pan ją na razie dwa razy – pierwszy i ostatni – hardo stwierdził. - Proszę tego nie robić, dlatego że Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest od tego, żeby rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa naszego kraju - dodał.

Sprawdź: PSL wejdzie w koalicję z PiS-em?! Zgorzelski mówi o jednym, bardzo ważnym warunku

Panie pośle, muszę zareagować. Groźby wobec pana prezydenta – nie przystoi w programie publicystycznym – wtrąciła prowadząca. – Przecież nikt nie będzie go bił – odparł Trela. – To czym jest lewy sierpowy? – dopytywała zatem dziennikarka. – Lewy sierpowy w nomenklaturze politycznej to jest tak dosadne stwierdzenie i tak dosadne użycie argumentów, że człowiek, który wysuwa jakieś działo nie jest w stanie po tym się podnieść. I doskonale o tym wiemy – odparł poseł Lewicy. 

QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Polityka SE Google News
Sonda
Kto ma rację w sporze - prezydent Nawrocki czy marszałek Włodzimierz Czarzasty?
exb vod trela 14.01.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
TOMASZ TRELA
EXPRESS BIEDRZYCKIEJ