Nawrocki chce nowego święta. Projekt już trafił do Sejmu, ma upamiętnić opozycję antykomunistyczną

Prezydent Karol Nawrocki błyskawicznie skierował do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu nowego dnia pamięci.

Propozycja zakłada, że 28 czerwca stanie się Dniem Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej, nawiązując do zrywów Czerwca '56 i '76.

Sprawdź, czy Sejm poprze tę inicjatywę uhonorowania bohaterów walki o wolność i co to oznacza dla pamięci historycznej.

Karol Nawrocki wykonał kolejny formalny krok w sprawie ustanowienia nowego dnia pamięci. Jak poinformował na platformie X Zbigniew Bogucki, prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy dotyczący ustanowienia 28 czerwca Dniem Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych.

Z wpisu Boguckiego wynika, że sprawa potoczyła się bardzo szybko. 28 czerwca Karol Nawrocki poinformował o podpisaniu inicjatywy ustawodawczej, a już 29 czerwca projekt znalazł się w Sejmie.

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Bogucki pokazał projekt ustawy

Zbigniew Bogucki przekazał w mediach społecznościowych, że prezydencka inicjatywa jest odpowiedzią na postulaty środowisk kombatanckich oraz Rady ds. Kombatantów działającej przy Prezydencie RP.

Do wpisu dołączył zdjęcia dokumentów oraz fotografie nawiązujące do historycznego znaczenia 28 czerwca. To właśnie ta data miałaby zostać wpisana do polskiego kalendarza jako dzień poświęcony osobom, które sprzeciwiały się komunistycznej władzy i były represjonowane z powodów politycznych.

– Prezydent RP Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu 28 czerwca Dniem Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych – napisał Bogucki.

Dlaczego właśnie 28 czerwca?

Wybór daty nie jest przypadkowy. Bogucki podkreślił, że 28 czerwca ma głębokie uzasadnienie historyczne i symboliczne. Data nawiązuje przede wszystkim do Poznańskiego Czerwca 1956 roku, czyli robotniczego buntu, który zapoczątkował bezpośrednią walkę o wolność i godność w PRL.

W swoim wpisie Bogucki wskazał także na Radomski Czerwiec 1976 roku. Oba wydarzenia zajmują szczególne miejsce w historii antykomunistycznego oporu i są symbolem sprzeciwu wobec systemu PRL.

– Wybór daty ma głębokie uzasadnienie historyczne i symboliczne – nawiązuje do rocznic robotniczych zrywów: Poznańskiego Czerwca 1956 roku, który zapoczątkował bezpośrednią walkę o wolność i godność w PRL, oraz Radomskiego Czerwca 1976 roku – przekazał Bogucki.

Prezydent RP Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu 28 czerwca Dniem Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osoby Represjonowanej z Powodów Politycznych.28 czerwca Prezydent poinformował o podpisaniu inicjatywy ustawodawczej, a już 29 czerwca projekt… pic.twitter.com/rMtugY24TD— Zbigniew Bogucki🇵🇱 (@BoguckiZbigniew) June 30, 2026

Nowy dzień pamięci w Polsce?

Jeśli projekt zostanie przyjęty przez parlament, 28 czerwca zyska szczególne znaczenie w państwowym kalendarzu. Tego dnia upamiętniani byliby działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych.

Prezydencka propozycja ma być formą symbolicznego hołdu dla tych, którzy w czasach PRL sprzeciwiali się władzy komunistycznej, walczyli o wolność i ponosili za to konsekwencje.

Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu. To od parlamentarzystów zależy, czy inicjatywa Karola Nawrockiego zostanie przyjęta i czy 28 czerwca na stałe wejdzie do kalendarza jako nowy dzień pamięci.

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