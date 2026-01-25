Nawrocki broni polskich żołnierzy po słowach Trumpa. "Jestem przekonany, że nie myślał wtedy o Polsce"

Prezydent Nawrocki, odnosząc się do słów Donalda Trumpa, podkreślił, że polski żołnierz jest "great warrior" i jego wkład w bezpieczeństwo jest dostrzegany przez sojuszników.

Karol Nawrocki o słowach Donalda Trumpa i żołnierzach NATO

Wypowiedź Donalda Trumpa o misjach sojuszników w ramach NATO wywołała komentarze w Europie, zwłaszcza w kontekście wkładu państw regionu w działania poza granicami kontynentu. Prezydent USA w rozmowie z telewizją Fox News zasugerował, że Stany Zjednoczone „nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły” partnerów, a część wojsk sojuszniczych miała pozostawać z dala od linii frontu.

Do tych słów odniósł się prezydent Karol Nawrocki, który w niedzielę przebywał na Litwie. W Wilnie odbył spotkania z prezydentami Litwy i Ukrainy – Gitanasem Nausedą oraz Wołodymyrem Zełenskim.Podczas konferencji prasowej Nawrocki był pytany o komentarz do słów prezydenta USA o żołnierzach NATO.

Polski żołnierz i „great warriors” – stanowisko prezydenta Nawrockiego

Prezydent Polski podkreślił, że wkład naszych wojsk jest dostrzegany przez sojuszników i traktowany jako realna wartość dla wspólnego bezpieczeństwa. W jego ocenie trudno sobie dziś wyobrazić, by jakikolwiek lider międzynarodowy mógł ignorować rolę, jaką pełni polski żołnierz w działaniach stabilizacyjnych i w obronie regionu.

W kontekście wypowiedzi Trumpa Nawrocki zaznaczył, że nie uważa, by były one wymierzone w Polskę.

- „Jestem przekonany, że nie myślał o Polsce. Bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy "great warriors", wielokrotnie to powtarzając" – oznajmił Nawrocki. Jego zdaniem relacje między Warszawą a Waszyngtonem pozostają stabilne, a uznanie dla wysiłku polskich sił zbrojnych jest zauważalne szczególnie na poziomie wojskowym.

" O kim konkretnie myślał prezydent Donald Trump podczas tej wypowiedzi, tego nie wiem. Jak widzimy, wszyscy sojusznicy się odezwali, podkreślając swoje zaangażowanie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast ambasador Rose, ambasador Stanów Zjednoczonych, wysłał ostatnio publiczną informację o tym, że Stany Zjednoczone wiedzą, jak wielki wkład ma Polska w działania sojusznicze – powiedział prezydent.

„Mundur polskiego żołnierza jest święty”

W emocjonalnym tonie Nawrocki zaakcentował, że żołnierze są symbolem odpowiedzialności państwa i wspólnoty. – „Mundur polskiego żołnierza jest święty w Polsce i na całym świecie” – powiedział w Wilnie. Jak ocenił prezydent, największe larum podnoszą często ci, „którzy nie przeprosili jeszcze za obrażanie polskiego żołnierza, a są polskimi parlamentarzystami i celebrytami”.

