Mocne słowa prezydenta Nawrockiego podczas obchodów w Wilnie. O wspólnej walce z tyranią i imperializmem

Trójstronny szczyt w Wilnie. Historyczna rocznica w cieniu współczesnych zagrożeń

Niedzielne uroczystości w Wilnie, upamiętniające 163. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, zgromadziły przywódców Polski, Litwy i Ukrainy. Spotkanie w formacie Trójkąta Lubelskiego miało wymiar nie tylko historyczny, ale przede wszystkim polityczny. Prezydenci Karol Nawrocki, Gitanas Nausėda oraz Wołodymyr Zełenski spotkali się w Archikatedrze Wileńskiej, by wspólnie oddać hołd powstańcom, którzy w 1863 roku podjęli heroiczną walkę z rosyjskim zaborcą.

Symbolika tego miejsca i wydarzenia jest niezwykle wymowna w kontekście roku 2026. Rocznica zrywu narodów dawnej Rzeczypospolitej staje się tłem dla rozmów o współczesnej agresywnej polityce Rosji i konieczności zacieśniania współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Jak podkreślają komentatorzy, spotkanie liderów trzech państw to wyraźny sygnał jedności i determinacji w obronie suwerenności oraz wspólnych wartości.

Prezydent Nawrocki: „Wolność opiera się na pamięci i solidarności”

Centralnym punktem obchodów było wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego, który w swoim przemówieniu położył nacisk na nierozerwalny związek między pamięcią historyczną a wolnością.

– Tyranie budują swoją potęgę na strachu i zapomnieniu. Chcą, byśmy zapomnieli o naszych bohaterach, o naszej tożsamości i o cenie, jaką płaciliśmy za wolność – mówił prezydent. – Naszą odpowiedzią musi być pamięć i solidarność. To na nich opiera się prawdziwa, trwała wolność – zaznaczył.

Powstanie styczniowe jako moralne zwycięstwo

Prezydent Nawrocki zwrócił uwagę, że powstanie styczniowe, mimo militarnej klęski, odniosło ogromny sukces moralny i duchowy. Jego zdaniem zryw ten nie tylko obudził sumienie narodów Europy, ale przede wszystkim pozwolił zachować tożsamość i ducha walki na kolejne dekady niewoli.

Zachowanie tożsamości narodowej: Powstanie stało się mitem założycielskim dla kolejnych pokoleń Polaków, Litwinów i Rusinów, którzy marzyli o niepodległości.

Inspiracja dla przyszłych pokoleń: Jak podkreślił prezydent, zryw z 1863 roku, przekazał kolejnym pokoleniom przesłanie, że poddać się nie wolno.

Symbol wspólnej walki: Było to ostatnie tak wielkie powstanie, w którym narody dawnej Rzeczypospolitej wspólnie stanęły do walki przeciwko wspólnemu wrogowi.

Lekcje historii dla współczesnej Europy

W swoim wystąpieniu prezydent Nawrocki odniósł się również do współczesności, ostrzegając, że historia często zatacza koło.

– Dziś ponownie stoimy w obliczu imperialnych ambicji, które zagrażają porządkowi w Europie. Naszym najważniejszym zadaniem jest uniknięcie błędów przeszłości i wyciągnięcie z niej wniosków – stwierdził.

Podkreślił, że to od obecnych pokoleń zależy, „czy historia zatoczy koło jako powrót do niewoli, czy jako potwierdzenie, że Europa nauczyła się swojej lekcji”.

Bezpieczeństwo regionu na pierwszym planie. Rozmowy przywódców Polski, Litwy i Ukrainy

Uroczystości rocznicowe były również okazją do przeprowadzenia ważnych rozmów politycznych. Przywódcy Polski, Litwy i Ukrainy dyskutowali o bieżącej sytuacji bezpieczeństwa, koordynacji działań w ramach NATO i Unii Europejskiej oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Spotkanie w Wilnie potwierdziło strategiczne znaczenie formatu, jakim jest Trójkąt Lubelski, jako platformy współpracy państw frontowych w obliczu zagrożenia ze Wschodu.

