Karol Nawrocki spotka się z Wołodymyrem Zełenskim w symbolicznym miejscu. Co ustalą przywódcy?

Wizyta prezydenta Zełenskiego na Litwie ma na celu zacieśnienie sojuszu z Polską i Litwą w obliczu wojny.

Kluczowe punkty to przemówienie prezydenta Zełenskiego, trójstronne spotkanie Trójkąta Lubelskiego oraz wspólna konferencja prasowa.

Decyzje podjęte w Wilnie będą miały realny wpływ na wsparcie euroatlantyckich aspiracji Kijowa i dalsze kształtowanie wspólnej strategii przeciwko ambicjom Kremla.

Jakie konkretne ustalenia zapadną podczas szczytu i co oznaczają dla przyszłości Ukrainy?

Szczyt w cieniu historii. Trójkąt Lubelski w Wilnie

Niedzielna wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i pierwszej damy Ołeny Zełenskiej w Wilnie ma wymiar zarówno polityczny, jak i głęboko symboliczny. Ukraińska para prezydencka przybyła do stolicy Litwy, aby wziąć udział w obchodach rocznicy wybuchu powstania styczniowego, zrywu narodów dawnej Rzeczypospolitej przeciwko rosyjskiemu zaborcy. Historyczny kontekst nadaje spotkaniu wyjątkową rangę, przypominając o wspólnej walce o wolność i suwerenność.

Giertych składa zawiadomienie na Tarczyńskiego. Poszło o brutalne nagranie

Wizyta jest dowodem na to, jak bardzo wspólna historia łączy narody Polski, Litwy i Ukrainy w obliczu współczesnych zagrożeń. Dzisiejsza walka Ukrainy z rosyjską agresją jest postrzegana jako kontynuacja dążeń niepodległościowych z XIX wieku. Uczestnictwo prezydenta Zełenskiego w tych uroczystościach to potężny sygnał, że dziedzictwo walki o wolność jest fundamentem dzisiejszej współpracy.

Agenda rozmów. Bezpieczeństwo regionu i presja na Rosję

Najważniejszym punktem wizyty będzie spotkanie przywódców w formacie Trójkąta Lubelskiego. Prezydenci Karol Nawrocki, Wołodymyr Zełenski i Gitanas Nausėda skupią się na najbardziej palących kwestiach dotyczących stabilności w Europie Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami, agenda rozmów jest jasno określona i dotyczy trzech kluczowych filarów.

Po pierwsze, omówiona zostanie aktualna sytuacja i dalsze wzmacnianie bezpieczeństwa regionu, w tym wschodniej flanki NATO. Po drugie, przywódcy będą koordynować wspólną odpowiedź na agresywną politykę Rosji i sposoby zwiększenia międzynarodowej presji na Kreml. Trzecim, niezwykle istotnym tematem, będą negocjacje dotyczące warunków zakończenia wojny, które muszą gwarantować sprawiedliwy i trwały pokój oparty na poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Jakie są cele Trójkąta Lubelskiego?

Trójkąt Lubelski to regionalny format współpracy powołany do życia w 2020 roku, którego celem jest zacieśnianie więzi politycznych, gospodarczych i społecznych między Polską, Litwą a Ukrainą. Jego głównym zadaniem jest wspieranie integracji Ukrainy ze strukturami europejskimi i euroatlantyckimi, w tym z Unią Europejską i NATO. Spotkania na najwyższym szczeblu, takie jak to w Wilnie, służą koordynacji działań i wysyłaniu jasnego sygnału jedności wobec zagrożeń ze strony Rosji.

Harmonogram wizyty i kluczowe momenty spotkania

Szczegółowy harmonogram wizyty, udostępniony mediom, pokazuje intensywność zaplanowanych wydarzeń.

Wizyta rozpoczęła się o godz. 10:00 czasu lokalnego od spotkania pary prezydenckiej Ukrainy z prezydentem Litwy Gitanasem Nausėdą i jego małżonką.

Kulminacyjnym punktem obchodów historycznych będzie przemówienie prezydenta Zełenskiego zaplanowane na godz. 12:30.

Trójstronne spotkanie przywódców Trójkąta Lubelskiego rozpocznie się o godz. 15:20. To właśnie podczas tych rozmów zapadną kluczowe ustalenia.

Na godzinę 17:00 zaplanowano wspólną konferencję prasową prezydentów Nawrockiego, Zełenskiego i Nausėdy, podczas której świat pozna wyniki szczytu.

Znaczenie spotkania dla Polski i przyszłości Ukrainy

Spotkanie w Wilnie to kolejne potwierdzenie strategicznego sojuszu i niezachwianego wsparcia Polski i Litwy dla walczącej Ukrainy. Dla prezydenta Karola Nawrockiego jest to kontynuacja aktywnej dyplomacji, której celem jest budowanie silnej koalicji wspierającej Kijów. Ostatnie spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy miało miejsce w grudniu ubiegłego roku w Polsce, a niedzielny szczyt pokazuje ciągłość i regularność tych kluczowych konsultacji.

Decyzje podjęte w Wilnie będą miały realny wpływ na dalsze wsparcie dla euroatlantyckich aspiracji Kijowa oraz na kształtowanie wspólnej strategii powstrzymywania neoimperialnych ambicji Kremla. To również silny sygnał dla Moskwy, że jedność sojuszników w regionie jest trwała, a presja polityczna i dyplomatyczna będzie kontynuowana aż do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju.

Poniżej galeria zdjęć: Wołodymyr Zełenski i Donald Trump, spotkanie Mar-a-Lago na Florydzie

Biedrycka Expressem | 2026 01 23 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.