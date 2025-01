Nawrocki zabrał głos ws. aborcji. Zdecydowane słowa

Nawrocki powiedział w Polsat News, że w związku z wyznaczeniem przez marszałka Sejmu Szymona Hołowni terminu wyborów prezydenckich od przyszłej środy idzie na urlop. Marszałek Sejmu poinformował w środę, że wybory prezydenckie odbędą się 18 maja (ewentualna II tura - 1 czerwca). Formalnie wybory zostaną zarządzone za tydzień, 15 stycznia, wówczas ruszy kampania wyborcza.

Nawrocki powiedział w środę w Polsat News, że terminy wyborów bardzo mu się podobają. "Szczególnie, że 18 maja to dzień urodzin największego z Polaków papieża Polaka Jana Pawła II, a 1 pierwszy czerwca dotyczy nas wszystkich - tych, którzy są dziećmi i tych, którzy mają dzieci. Więc pod względem symbolicznym obie te daty są bardzo budujące" - podkreślił popierany przez PiS kandydat na prezydenta. Na pytanie, komu sprzyja późniejszy termin wyborów (najwcześniej mogłyby się odbyć 4 maja) - jemu, czy jego rywalom, Nawrocki odparł, że jemu. "Moja wytrzymałość jest na naprawdę wysokim poziomie" - zaznaczył. "Dla mnie czym dłuższa kampania, tym więcej też przyjemności. Spotkania z Polakami, dyskusja o tym, co dla nas najistotniejsze, to dla mnie wielkie wyzwanie, ale też ogromna przyjemność, więc cieszę się, że to będzie trwało długo. Szczególnie, że ten główny kontrkandydat (wiceszef PO Rafał Trzaskowski-PAP) w opinii publicznej nie jest odbierany jako osoba nadzwyczaj pracowita i wytrwała" - mówił Nawrocki.

Wybory prezydenckie 2025 - kandydaci

Start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich oprócz Nawrockiego zapowiedzieli: prezydent Warszawy, kandydat KO Rafał Trzaskowski; marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia; kandydatka Nowej Lewicy, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców i lider Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz. Wspierany przez PiS kandydat na prezydenta został też zapytany w Polsat News, czy jako prezydent podpisałby ustawę przywracającą kompromis aborcyjny. "Nie podpisałbym ustawy o powrocie do kompromisu aborcyjnego. Nie mógłbym pozwolić na to - jako przyszły prezydent - aby aborcji były poddawane dzieci z zespołem Downa" - odpowiedział Nawrocki.

