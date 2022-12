Nawet posłowie PiS nie chcą lex Czarnek 2.0?! Senator ujawnia kuluarowe rozmowy

Lex Czarnek 2.0 wzbudza ogromne emocje nie tylko w politykach, ale przed wszystkim uczniach, ich rodzicach i nauczycielach. Może się wydawać, że większość osób nie jest zadowolona ze zmian, jakie ma sprawdzić. Jedną z tych osób jest senator Krzysztof Kwiatkowski, który nie zostawił suchej nitki na lex Czarnek 2.0. - Ja składałem wniosek o odrzucenie projektu w całości czyli tzw. veto senackie. Z większym fałszem, obłudą i hipokryzją to ja się w życiu nie spotkałem. W uzasadnieniu projektu czytamy, że ma zwiększyć prawa rodziców we wpływaniu na wykształcenie, wychowanie swoich dzieci. A co projekt zakłada? Jeżeli organizacja miałaby prowadzić zajęcia w szkole to przy pozytywnej opinii rodziców decyzję podejmuje kurator – mówił w „Expressie Biedrzyckiej”. Polityk przypomniał także małopolską kurator Barbarę Nowak, która zasłynęła swoimi kontrowersyjnymi opiniami. - Decyzji nie będzie podejmować 4 miliony 600 tys. uczniów, wiele milionów polskich rodziców, nie liczy się opinia ponad 600 tys. nauczycieli. Najważniejsza będzie opinia 16 kuratorów, czyli politycznych namiestników ministra Czarnka. Mamy tam takich kuratorów jak Barbara Nowak, która Uniwersytet Jagielloński, najlepszą polska uczelnię, nazywa agencją towarzyską. Jeżeli pani Nowak mówi, ze Greta Thunberg to manekin, jeszcze wyjątkowo obrzydliwie mówi o niej „chora dziewczynka”, to o ociepleniu klimatu dowiedzą się dzieci w Małopolsce, ale o tym ociepleniu klimatu sprzed 60 milionów lat – ocenił Krzysztof Kwiatkowski. Senator zdradził też, co usłyszał od polityków PiS w nieoficjalnych wypowiedziach. - Nie wiem, jak to się skończy w przypadku veta. Środowiska PiS-u przez wiele lat miały usta pełne frazesów, że wspierają edukację domową. (…) Dzisiaj uderza się w edukację domową, ogranicza się czas możliwości przejścia z systemu edukacji zwykłej na domową (…) i jest wielu posłów PiS-u, którzy w kuluarach mi mówili „No nie, to uderzenie w edukację domową jest kompletnie nieakceptowalne” – mówił senator.

