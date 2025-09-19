NATO pilnie zwołuje Radę Północnoatlantycką po incydencie w Estonii

Rada Północnoatlantycka zbierze się w przyszłym tygodniu – zapowiedziała rzeczniczka NATO Allison Hart.

Trzy rosyjskie MiG-31 naruszyły estońską przestrzeń powietrzną w pobliżu wyspy Vaindloo.

Estonia uruchomiła art. 4 NATO i wezwała do pilnych konsultacji sojuszniczych.

NATO prowadzi w regionie misję Eastern Sentry wzmacniającą obronę wschodniej flanki.

Rada Północnoatlantycka: spotkanie w odpowiedzi na incydent

„Rada Północnoatlantycka zbierze się w przyszłym tygodniu, aby omówić naruszenie przestrzeni powietrznej Estonii przez Rosję” – przekazała rzeczniczka NATO Allison Hart.

Rada Północnoatlantycka to najwyższy organ decyzyjny Sojuszu, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. W zależności od wagi sytuacji w obradach mogą brać udział ambasadorowie przy NATO, ministrowie obrony i spraw zagranicznych, a nawet szefowie rządów.

Artykuł 4 NATO: sygnał alarmowy dla sojuszu

Premier Estonii Kristen Michal ogłosił, że Tallin złożył wniosek o uruchomienie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Ten artykuł przewiduje wspólne narady w sytuacji, gdy zagrożone są integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo któregokolwiek z państw członkowskich.

Polska skorzystała z art. 4 zaledwie tydzień temu po wtargnięciu rosyjskich dronów w swoją przestrzeń powietrzną.

NATO wzmacnia wschodnią flankę

Decyzja o spotkaniu Rady wpisuje się w szerszy proces wzmacniania wschodniej flanki Sojuszu. Misja Eastern Sentry, rozpoczęta we wrześniu, przewiduje stałą obecność m.in. duńskich F-16, francuskich Rafale i niemieckich Eurofighterów w rejonie Morza Bałtyckiego oraz wschodniej granicy NATO.

