Draka Sikorskiego z Mentzenem! Przerzucali się cytatami

Niby po świętach wszyscy powinni być w pokojowo nastawieni, ale jak widać, nie wszystkim udzielił się taki nastrój. Do sprzeczki w mediach społecznościowych doszło między ministrem Radosławem Sikorskim a Sławomirem Mentzenem.

Politycy starli się na portalu X, a poszło im o stosunek do Rosji. Wszystko zaczęło się od tego wpisu europosła Koalicji Obywatelskiej, Krzysztofa Brejzy. Umieścił ona w sieci komentarz, w którym nawiązał do niedawnej wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego. Prezydent gościł w Poznaniu na obchodach rocznicy powstania wielkopolskiego i mówił, że Polska jest otwarta na Zachód, ale również jest "gotowa do obrony zachodniej granicy Rzeczypospolitej". Brejza napisał:  "Wróg z Zachodu", przed którym przestrzegał K. Nawrocki, to figura znana od lat 40', gdy komusza propaganda zaczęła ludziom robić wodę z mózgu. Przez 50 lat powtarzali brednie o wrogich zachodnich siłach, imperialistach itp. 

Na te słowa zareagował minister Sikorski przyznając, że się z tym, co napisał europoseł KO, nie zgadza: - Nie zgadzam się. Kompleks niższości wobec Niemiec, prorosyjskość i antysemityzm były już u Dmowskiego. W dyskusję nagle włączył się Sławomir Mentzen. W odpowiedzi zestawił słowa Romana Dmowskiego i słowa, które Radosław Sikorski miał wypowiedzieć w 2009 roku, napisał:

Dmowski: „Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za tę bezceremonialność, z jaką tratują po niwach wiekowej pracy cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza”. Dmowski: „moskalofilstwo jest wstrętne i niezaprzeczalnie szkodliwe”. Sikorski już po ataku Rosji na Gruzję: „Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO”.

Sikorski długo nie czekał, tylko na wpis Mentzena odpowiedział wspominając Dmowskiego: - Tak pogardzał Moskalami, że zasiadał w ich parlamencie. Teraz proszę jeszcze o cytat o jego tolerancji wobec Żydów. Takiej, jak Pańska. Jednak na to już poseł Konfederacji nie odpowiedział. Radosław Sikorski dodał:- Pewnie cytatu o zaprzeczającego antysemityzmowi Dmowskiego od kolegów z konfederacji się nie doczekam. Ale ciekawe, że ci sami późni antykomuniści z naszej prawicy, którzy bronią ugodowej polityki Dmowskiego wobec Rosji carskiej są jednocześnie tak pryncypialni wobec ugodowców i karierowiczów w czasach PRL.

