"Czarny tydzień rządu Tuska"! Szef Gabinetu Prezydenta nie przebiera w słowach

- Paweł Szefernaker z PiS ostro skrytykował rząd Tuska, nazywając obecny czas „czarnym tygodniem” dla nowej władzy.
- Polityk zarzuca Tuskowi wprowadzanie kontrowersyjnych postaci do polityki oraz nieudolne ataki na prezydenta.
- Czy te zarzuty wpłyną na notowania rządu? Przeczytaj, co dokładnie oznacza "czarny tydzień"!
Dlaczego, zdaniem PiS, rząd atakuje prezydenta?
Paweł Szefernaker odniósł się także do relacji między rządem a Pałacem Prezydenckim. Jak stwierdził, Donald Tusk po raz kolejny „swoimi metodami próbuje atakować prezydenta”, zamiast dążyć do współpracy między najważniejszymi instytucjami państwa. W jego ocenie obecna strategia rządu opiera się na eskalowaniu konfliktu z głową państwa.
Szefernaker wyraził jednocześnie przekonanie, że tego typu działania nie przyniosą oczekiwanych efektów. Porównał je do, jak mówił, nieudolnych prób z okresu kampanii wyborczej, sugerując, że również tym razem zakończą się one politycznym fiaskiem. Z jego wypowiedzi wynika, że opozycja nie zamierza łagodzić tonu wobec rządu i będzie konsekwentnie punktować jego działania.
— Niestety Donald Tusk i premier Kosiniak-Kamysz wprowadzili do polskiej polityki takie osoby jak pan Motyka, pan Stefaniak, wiceszef kancelarii, jak pan Grabiec. W tej chwili, w tych dniach mamy taki czarny tydzień rządu Donalda Tuska. Donald Tusk także kolejny raz tymi swoimi metodami próbuje atakować prezydenta. Ale jestem przekonany, że tak samo jak atakowali w kampanii nieudolnie, tak samo taki sam będzie efekt tych działań dzisiaj — powiedział Paweł Szefernaker w programie Rozmowa Wikły na antenie wPolsce24.
Co oznacza "czarny tydzień" dla rządu Tuska?
Określenie "czarny tydzień" użyte przez Szefernakera może sugerować, że w opinii Prawa i Sprawiedliwości, obecny rząd boryka się z poważnymi problemami i niepowodzeniami. Może to odnosić się do konkretnych wydarzeń, decyzji politycznych, czy też ogólnego spadku zaufania społecznego. Niestety, w wypowiedzi nie sprecyzowano, co dokładnie składa się na ten "czarny tydzień", pozostawiając pole do interpretacji. Niewątpliwie jednak, słowa Szefernakera wpisują się w szerszy kontekst politycznej walki o wpływy i narrację w Polsce.
