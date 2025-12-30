"Czarny tydzień rządu Tuska"! Szef Gabinetu Prezydenta nie przebiera w słowach

Paweł Szefernaker z PiS ostro skrytykował rząd Tuska, nazywając obecny czas „czarnym tygodniem” dla nowej władzy.

Polityk zarzuca Tuskowi wprowadzanie kontrowersyjnych postaci do polityki oraz nieudolne ataki na prezydenta.

Czy te zarzuty wpłyną na notowania rządu? Przeczytaj, co dokładnie oznacza "czarny tydzień"!

Dlaczego, zdaniem PiS, rząd atakuje prezydenta?

Paweł Szefernaker odniósł się także do relacji między rządem a Pałacem Prezydenckim. Jak stwierdził, Donald Tusk po raz kolejny „swoimi metodami próbuje atakować prezydenta”, zamiast dążyć do współpracy między najważniejszymi instytucjami państwa. W jego ocenie obecna strategia rządu opiera się na eskalowaniu konfliktu z głową państwa.

Szefernaker wyraził jednocześnie przekonanie, że tego typu działania nie przyniosą oczekiwanych efektów. Porównał je do, jak mówił, nieudolnych prób z okresu kampanii wyborczej, sugerując, że również tym razem zakończą się one politycznym fiaskiem. Z jego wypowiedzi wynika, że opozycja nie zamierza łagodzić tonu wobec rządu i będzie konsekwentnie punktować jego działania.

— Niestety Donald Tusk i premier Kosiniak-Kamysz wprowadzili do polskiej polityki takie osoby jak pan Motyka, pan Stefaniak, wiceszef kancelarii, jak pan Grabiec. W tej chwili, w tych dniach mamy taki czarny tydzień rządu Donalda Tuska. Donald Tusk także kolejny raz tymi swoimi metodami próbuje atakować prezydenta. Ale jestem przekonany, że tak samo jak atakowali w kampanii nieudolnie, tak samo taki sam będzie efekt tych działań dzisiaj — powiedział Paweł Szefernaker w programie Rozmowa Wikły na antenie wPolsce24.

Co oznacza "czarny tydzień" dla rządu Tuska?

Określenie "czarny tydzień" użyte przez Szefernakera może sugerować, że w opinii Prawa i Sprawiedliwości, obecny rząd boryka się z poważnymi problemami i niepowodzeniami. Może to odnosić się do konkretnych wydarzeń, decyzji politycznych, czy też ogólnego spadku zaufania społecznego. Niestety, w wypowiedzi nie sprecyzowano, co dokładnie składa się na ten "czarny tydzień", pozostawiając pole do interpretacji. Niewątpliwie jednak, słowa Szefernakera wpisują się w szerszy kontekst politycznej walki o wpływy i narrację w Polsce.

