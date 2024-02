Portal oko.press zauważył w rozmowie z Adamem Bodnarem, że Pegasus mógł być użyty kilka tysięcy razy, że mówi się również o inwigilowanych politykach PiS, prawnikach i dziennikarzach. Wystarczy wspomnieć, że ostatnio pojawiły się takie pogłoski w kontekście byłego premiera Mateusza Morawieckiego. - Mogę tylko powiedzieć, że skala inwigilacji jest dla mnie szokująca - stwierdził minister Bodnar. - Przygotowuję wraz z koordynatorem służb specjalnych, ministrem Tomaszem Siemoniakiem, kompleksowe rozwiązanie prawne, żeby legalnie ujawnić przynajmniej część tych informacji - zapowiedział.

Minister odniósł się do spekulacji, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu pojawią się uchwały i ustawy dotyczące nielegalnej Krajowej Rady Sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego. W tym kontekście zapytany został, o plan koalicji.

- Rada Ministrów ma zaopiniować projekt zmiany ustawy o KRS, a większość parlamentarna ma to uchwalić (projekt wygasza neo-KRS i wprowadza wybory nowych 15 członków-sędziów, których wybiorą sami sędziowie. I trzeba będzie później poczekać na decyzję prezydenta. Zmiany w KRS specjalnie są podzielone na dwa etapy, żeby nie było w tej ustawie niczego, co by podważało to, co prezydent uznaje za swoją świętą kompetencję - powiedział minister. Portal zapytał też o pomysł na Trybunał Konstytucyjny. - Po pierwsze, będzie uchwała Sejmu. Będą też zaproponowane różne inne zmiany dotyczące funkcjonowania TK. Chodzi o ustawy. Będzie dyskusja, jak odnowić czy ukształtować na nowo TK - powiedział Bodnar.

CZYTAJ: Pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Wiemy, czym się zajmie

Szef resortu sprawiedliwości pytany był, co w tej uchwale się znajdzie, czy będzie odwołanie trzech dublerów oraz Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy w trakcie wyboru do TK osiągnęli już wiek emerytalny. - Będą w niej zarówno wątki dotyczące dublerów, jak i przewodniczenia TK przez Julię Przyłębską oraz konsekwencji tego dla funkcjonowania całego Trybunału - mówił Adam Bodnar.

NIŻEJ ZDJĘCIA UKAZUJĄCE, JAK PRZEZ LATA ZMIENIŁA SIĘ MAGDALENA SROKA, SZEFOWA KOMISJI DS. PEGASUSA

Sonda Czy uda się rozliczyć winnych inwigilacji opozycji systemem Pegasus? Na pewno. Po to jest komisja śledcza. Nie wiadomo. To się dopiero okaże. Nie ma szans. Pegasus był wykorzystywany legalnie.