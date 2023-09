"Najważniejsze wybory" o zdrowiu, emeryturach i polityce społecznej. Oto uczestnicy nowej debaty "Super Expressu". Będzie się działo!

Zapraszamy do oglądania

O co chodzi?

Debata "Super Expressu" odbędzie się już w niedzielę, 1 października, tradycyjnie o godzinie 18:00. Uczestnicy będą odpowiadać na pytanie dotyczące służby zdrowia, polityki społecznej i emerytur. W pierwszej rundzie na odpowiedź na każde z czterech pytań będą mieli po 60 sekund. To wyjątkowo ważne tematy dla większości Polaków, a każda z partii i ugrupowań politycznych ma swój pomysł na reformy w tych dziedzinach. Następnie uczestnicy mają okazję, by zadawać pytania sobie nawzajem. W trzeciej części będą losować spośród z 20 pytań nadesłanych przez Czytelników SE i internautów SE.pl, a w ostatniej części będą mogli podsumować całą debatę - każdy będzie miał na to 90 sekundach.

Kogo tym razem przepytamy? W naszej debacie wezmą udział przedstawiciele największych zarejestrowanych w tych wyborach komitetów. A będą to:

Na pewno nie zabraknie emocji! Debatę poprowadzą doświadczeni w rozmowach z politykami dziennikarze "Super Expressu": Tomasz Walczak i Jacek Prusinowski. Gdzie oglądać debatę SE? Zapraszamy 1 października, punktualnie o godz. 18 na nasz kanał na YouTube, nasz profil na Facebooku oraz na SE.pl!

