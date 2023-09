i Autor: Shutterstock; East News; Zbyszek Kaczmarek/REPORTER; Marek Kudelski/Super Express; Tomasz Gola/Super Express;

Mocne zestawienie

Teraz kolej na panów! Kto będzie uczestniczyć w nowej debacie "Super Expressu"? Oto lista

Zapraszamy do kolejnej odsłony debaty "Super Expressu" pod hasłem „Najważniejsze wybory”. Swoją okazję do reprezentowania partii miały już panie, tym razem w studiu pojawią się sami panowie. Kto pojawi się w naszym specjalnym studiu 24 września, o godz. 18? Przedstawiamy uczestników! I zapraszamy do oglądania przedwyborczej debaty na żywo na naszych kanałach na YouTube, Facebooku oraz na SE.pl.