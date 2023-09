Gdzie obejrzeć debatę Super Expressu? Atmosfera będzie gorąca!

Tusk zdradził, co zrobi z TVP po wyborach. „Będziemy potrzebowali 24 godzin”

Już niebawem odbędzie się kolejna debata przedwyborcza, organizowana przez "Super Express". Politycy z sześciu partii i ugrupowań znajdą się w krzyżowym ogniu pytań Tomasza Walczaka i Jacka Prusinowskiego. Uczestnicy zawsze mają tylko 60 sekund na odpowiedź, dzięki czemu muszą odpowiadać zwięźle i merytorycznie na zadane pytania. Atmosfera będzie tym bardziej gorąca, że wcześniej tego dnia odbędzie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach i Marsz Miliona Serc, organizowany przez lidera PO Donalda Tuska w Warszawie. Gdzie będzie można oglądać naszą debatę?

Debata przedwyborcza "Super Expressu" tradycyjnie będzie nadawana na żywo w niedzielę, 1 października, o godzinie 18:00. Można ją zobaczyć w kilku miejscach: na naszej stronie głównej SE.pl, na naszym fanpage’u na Facebooku oraz na naszym kanale w serwisie YouTube. To już niemal ostatni dzwonek, by lepiej poznać kandydatów i ich partie przed wyborami! Zapraszamy do oglądania!