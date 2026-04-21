Trump to nieobliczalny szaleniec! Próbuje ukryć aferę Epsteina przez wojnę

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
2026-04-21 21:33

"Najsztub pyta" to cotygodniowe spotkania, w których dziennikarz gości polityków, osoby decydujące o przyszłości kraju, a także autorytety z różnych dziedzin. Tak było i tym razem. Gościem red. Piotra Najsztuba we wtorek 21 kwietnia był Edwin Bendyk, prezes Fundacji Batorego, analityk i publicysta.

  • Ukraina skutecznie broni się przed Rosją, zachowując suwerenność i znacząco rozwijając własny przemysł obronny, produkując ponad połowę swojego zaopatrzenia.
  • Rosja nie osiągnęła strategicznych celów w Ukrainie, kontrolując tylko 20% terytorium, a Ukraińcy jednoznacznie opowiadają się za integracją z Zachodem.
  • Decyzja prezydenta Zełenskiego o pozostaniu w Kijowie i jedność Ukraińców wokół niego okazały się kluczowe w oporze przeciwko Rosji.
  • USA, pod rządami Trumpa, straciły część wpływów międzynarodowych, co widać na przykładzie Iranu, co sugeruje, że Ameryka nie jest w stanie prowadzić wszystkich wojen.

Kto wygrywa wojnę na Ukrainie?

Pierwszym tematem poruszonym w programie "Najsztub pyta" była sprawa wojny na Ukrainie. 

- Ukraina jest niesamodzielna, bo zależy od partnerów, którzy nie są sojusznikami - mówi Bendyk. Walczy sama, ale czy Rosja jest zwycięska to trudno powiedzieć. Jak uważa Bendyk, biorąc pod uwagę cele strategiczne Putina - całkowitego podporządkowania Ukrainy, to tego nie osiągnął,  kontroluje 20 proc. terytorium. Nie podbił Ukrainy. Trzeba też podkreślić, że w ciągu tych czterech lat trwania wojny, Ukraina wykonała ogromny skok, jeśli chodzi o przemysł obronny, ponad połowa zaopatrzenia ukraińskiego jest własnej produkcji. Jak mówi Bendyk - " Ukraina jest zwycięska w tym sensie, że ciągle broni się skutecznie, zachowuje suwerenność, więcej uzyskała w przestrzeni międzynarodowej, zrobiła istotne postępy, choćby proces integracji z UE."

Ukraińcy nie mają wątpliwości, że ich miejsce to jest Zachód. Widać, że Rosja jest kolosem na glinianych nogach, trzeba znajdować jej słabe punkty.

Rosja i USA straciły zęby, a Ukrainie zęby wyrosły

Rosja nie potrafi obronić swych sojuszników takich jak Wenezuela i Iran. Iran zastosował podobe metody jak Ukraina, dekapitacja rezimu nic nie dała.

Z kolei Putin liczył, że Ukraińcy przyjmą Rosjan jak braci, a tak się nie stało. Kluczowym elementem była decyzja prezydenta Zełenskiego, że zostaje w Kijowie, mimo, że po upadku miasta grozi mu śmierć.

Ukraińcy cały czas stoją za swoim prezydentem.

Trump - nieobliczalny szaleniec

Tak w dwóch słowach można opisać prezydenta USA. Na ile jest to elementem tworzenia strategii, może chaotyczne podejmowanie decyzji jest pewną metodą.

Według Najsztuba: "porwanie Maduro, sprawa Grenlandii czy wojna z Iranem - to przykrycie afery Epsteina".  Donald Trump panicznie się boi, że będzie w tej aferze oskarżony o pedofilię, ponieważ są zeznani przynajmniej jednej kobiety, która twierdzi, że on z nią obcował, jak miała 13 lat. Aby przykryć aferę odtajnił materiały o UFO, bo Amerykanie są bardzo zainteresowani tym tematem. - Nie wykluczałbym takich motywów, ale nie do końca" - mówi Bendyk. Operacja w Wenezueli była sukcesem. Ale  z Iranem nie wygrywa. Reżim jest wzmocniony, a nie osłabiony. Trump mimowolnie potwierdził ,że USA nie stać na prowadzenie tej wojny.

BENDYK: TRUMP TO NIEOBLICZAJNY SZALENIEC! KONIEC AMERYKAŃSKIEJ POTĘGI | Najsztub Pyta
