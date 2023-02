Najnowszy sondaż zaufania do polityków. Kto ma powody do radości?

Sondaż IBRiS przeprowadzony dla Onetu pokazuje, którzy politycy cieszą się największym zaufaniem Polaków. Na pierwszym miejscu znalazł się prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski, który uzyskał 41,1 proc. głosów. W utrzymaniu pozycji lidera nie przeszkodził mu nawet wzrost nieufności o 8,1 proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Za nim plasuje się prezydent RP Andrzej Duda z wynikiem 38,3 proc., notując wzrost o 1,2 proc. w porównaniu do poprzedniego badania. Podium zamyka premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 37,6 proc. To wzrost o 1,5 proc. w stosunku do poprzednie badania. Kolejne miejsca należą do:

lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza (32,9 proc.)

lidera PO Donalda Tuska (32,6 proc.)

wicepremier i szef MON Mariusza Błaszczaka (31,7 proc.)

prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (30,2 proc.)

lidera Polski 2050 Szymona Hołowni (29,9 proc.)

lidera Nowej Lewicy Roberta Biedronia (27,6 proc.)

marszałek Sejmu Elżbiet Witek (25,8 proc.)

wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego (25,1 proc.)

marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego (23,4 proc.)

wicepremiera Jacka Sasina (23,1 proc.)

wicepremiera Piotra Glińskiego (21,1 proc)

lidera Nowej Lewicy Adriana Zandberga (19,6 proc.)

ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro (17,6 proc.)

posła Konfederacji Krzysztofa Bosaka (16,3 proc.).

Komu Polacy ufają najmniej?

Sondaż pokazuje także, którzy politycy cieszą się najmniejszym zaufaniem rodaków. Liderem jest Zbigniew Ziobro, któremu nie ufa 67,8 proc. Za nim znalazł się Jarosław Kaczyński z wynikiem 61,3 proc. Trzecie miejsce należy do Jacka Sasina, na którego głos oddało 60,7 proc.

