Wybory do Sejmu i Senatu 2023. Różnice tłumaczymy wraz z ekspertem od prawa wyborczego

Wybory 2023 mogą zaskoczyć. Wybory w Polsce zaplanowane są na jesień. Jednak, gdyby miały się odbyć w najbliższym czasie, to okazuje się, że obecna władza mogłaby mieć kłopot z zebraniem wystarczającej do samodzielnego rządzenia liczby mandatów. W najnowszym sondażu partyjnym przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, wynika, że PiS uzyskał 34,6 proc. głosów, Koalicja Obywatelska zdobyła 28 proc., a trzecie miejsce zajęła Lewica z poparciem 9,1 proc. Kolejne miejsca przypadło Polsce 2050 Szymona Hołowni (wynik 8,1 proc.), dalej znalazła się Konfederacja (5,2 proc.) oraz PSL z wynikiem 5,1 proc. Pierwszy raz w sondażu uwzględniono też Porozumienie wspólnie z AgroUnią, nowe ugrupowanie mogłoby liczyć na poparcie 1,9 proc. głosujących.

PiS wygrywa, ale nie rządzi

W przeliczeniu na mandaty wynika, że chociaż Prawo i Sprawiedliwość jest liderem sondażu, to jednak miałoby kłopot z wystarczającą liczbą mandatów potrzebnych do rządów prawicy. Dla Wp.pl mandaty przeliczył prof. Jarosław Fils. Co wynikło z jego wyliczeń? Nawet połącznie z Konfederacja nie może zagwarantować samodzielnego rządzenia:

PiS - 203 miejsca

KO - 160

Lewica - 38

Polska 2050 - 32

Konfederacja - 13

PSL-KP - 13

mniejszość niemiecka - 1

