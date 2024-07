Najnowszy sondaż partyjny. Fatalne wieści dla Hołowni, Bosak może się uśmiechnąć

Marcin Romanowski i Mariusz Błaszczak stracili immunitety! Były wiceminister sprawiedliwości trafi do aresztu

Sejm przychylił się do wniosku prokuratury

Szymon Hołownia oraz Władysław Kosiniak-Kamysz nie mają ostatnio powodów do zadowolenia. Najpierw kiepski wynik Trzeciej Drogi podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, a teraz kolejne sondaże pokazują, że projekt koalicji Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego znalazł się na zakręcie. Tak było już w badaniu przygotowanym na zlecenie "Super Expressu", gdzie Trzecia Droga osiągnęła 9,21 procent głosów. Teraz przyszedł czas na kolejny sondaż, który może sporym rozczarowaniem dla Szymona Hołowni oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza. Wynika z niego, że Trzecia Droga może liczyć na osiem 8 procent poparcia i znajduje się dopiero na piątym miejscu, za Lewicą. Dokładne wyniki badania OBOP wyglądają następująco:

Koalicja Obywatelska - 31 proc.

Prawo i Sprawiedliwość - 28 proc.

Konfederacja - 12 proc.

Lewica - 11 proc.

Trzecia Droga - 9 proc.

Trudno powiedzieć - 9 proc.

Inne ugrupowanie - 0 proc.

SZEF MON KOMENTUJE WYNIK SONDAŻU

Z kolei sondaż dla "Super Expressu" komentował Władysław Kosiniak-Kamysz. - Dziś mamy wybory prezydenckie, więc te słupki będą nic nie warte - przy całej sympatii i szacunku do każdego sondażu. Pamiętam wybory prezydenckie, w których moje sondaże zmieniały się z 20 procent na 2 proc. w ciągu dwóch tygodni. Przez cała poprzednią kadencję wszyscy mówili: PSL nie wejdzie do Sejmu. Jestem w tym zahartowany, a gdyby nie wynik Trzeciej Drogi, dzisiaj rządziłby PiS, Konfederacja na pół roku przed wyborami miała 17 procent, dostała 7. My mieliśmy 7, a dostaliśmy 14 proc. - analizował wicepremier.

Coraz częściej mówi się o tym, że to Szymon Hołownia może być kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta. Marszałek Sejmu zadeklarował, że chętnie podjąłby się tego wyzwania, ale ostateczną decyzję podejmie jesienią w 2023 roku.

Portal Obronny - Minister Kosiniak-Kamysz: Wojsko potrzebuje modernizacji i transformacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.