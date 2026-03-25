Najnowszy ranking zaufania. Jak sobie radzi Karol Nawrocki?

Prezydent Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem społecznym, uzyskując 52 proc. poparcia w marcowym badaniu CBOS.

Wśród polityków o wysokiej rozpoznawalności, premier Donald Tusk oraz Jarosław Kaczyński odnotowują znacznie wyższy poziom nieufności niż zaufania, co świadczy o głębokiej polaryzacji społeczeństwa. Donaldowi Tuskowi ufa 38 proc., natomiast Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 27 proc.

Piotr Zgorzelski, Andrzej Domański i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mają wysoki odsetek badanych deklarujących brak znajomości ich osoby.

W marcowym badaniu CBOS, prezydent Karol Nawrocki wyłonił się jako lider zaufania społecznego, uzyskując poparcie 52 proc. ankietowanych. Jednocześnie 35 proc. badanych wyraziło wobec niego nieufność, a 10 proc. zachowało neutralność. Tuż za prezydentem uplasowali się Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Obrony Narodowej, z 46 proc. zaufania i 25 proc. nieufności, oraz Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych, z 44 proc. zaufania i 32 proc. nieufności. Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, również cieszy się podobnym poziomem zaufania (43 proc.), jednak w jego przypadku odsetek nieufności jest wysoki i wynosi 41 proc.

Środkowa część zestawienia

W środkowej części rankingu znaleźli się politycy, wobec których opinie społeczne są bardziej podzielone. Premier Donald Tusk uzyskał 38 proc. zaufania, przy czym 48 proc. ankietowanych wyraziło wobec niego nieufność. Krzysztof Bosak odnotował 37 proc. zaufania i 31 proc. nieufności, a Sławomir Mentzen – 35 proc. zaufania i 40 proc. nieufności. Wyraźna polaryzacja jest widoczna w przypadku Grzegorza Brauna, któremu ufa zaledwie 21 proc. ankietowanych, natomiast aż 58 proc. deklaruje nieufność. Te dane wskazują na głębokie podziały w społeczeństwie, gdzie wysoki poziom zaufania często idzie w parze z równie znaczącym poziomem nieufności.

Niskie zaufanie

Niższe wyniki zaufania odnotowali m.in. Szymon Hołownia (33 proc.), Adrian Zandberg (31 proc.) i Mateusz Morawiecki (31 proc.), przy czym poziom nieufności wobec tego ostatniego sięga 49 proc. Szczególnie niski poziom zaufania i wysoki poziom nieufności charakteryzuje Jarosława Kaczyńskiego, któremu ufa 27 proc. badanych, a nie ufa aż 56 proc.

Na dole zestawienia znaleźli się politycy o niższej rozpoznawalności. Przykładem jest Piotr Zgorzelski, któremu ufa 17 proc. ankietowanych, ale aż 53 proc. badanych deklaruje brak znajomości tej postaci. Podobne wskaźniki nieznajomości dotyczą także Andrzeja Domańskiego (47 proc.) i Agnieszki Dziemianowicz-Bąk (44 proc.). Te dane sugerują, że dla niektórych polityków wyzwaniem jest nie tylko budowanie zaufania, ale także zwiększenie swojej rozpoznawalności wśród społeczeństwa.

