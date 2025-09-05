Najnowsze informacje o zdrowiu Zbigniewa Ziobro. Szczere wyznanie polityka

Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, zmagał się z rakiem przełyku, co wpłynęło na jego wygląd i zmusiło do wycofania się z życia publicznego.

Polityk przeszedł intensywne leczenie, w tym chemioterapię, radioterapię i dwie operacje, co spowodowało utratę wagi, bladość cery i problemy z mową.

We wrześniu 2024 roku Ziobro pojawił się w programie "Poranny Ring" w lepszej kondycji, z poprawą koloru twarzy i mowy, co wskazuje na postępy w leczeniu.

Ziobro wyraził wdzięczność lekarzom i Opatrzności za możliwość dalszego życia i planuje powrót do polityki, mimo zmagania się z powikłaniami pooperacyjnymi.

Zbigniew Ziobro, aktywny na polskiej scenie politycznej od 2000 roku, od początku swojej kariery dbał o spójny i elegancki wizerunek. W wieku 30 lat wypracował styl oparty na dopasowanych garniturach i schludnie ostrzyżonych włosach. Ten wizerunek, czasem uzupełniany okularami w delikatnych oprawkach, towarzyszył mu przez lata, stając się jego znakiem rozpoznawczym.

Diagnoza i walka z chorobą

Pod koniec 2023 roku, Zbigniew Ziobro otrzymał diagnozę raka przełyku, co zmusiło go do wycofania się z życia publicznego i poświęcenia się walce o zdrowie. Polityk ujawnił, że od dłuższego czasu doświadczał niepokojących objawów, jednak liczne obowiązki uniemożliwiały mu wcześniejsze zajęcie się nimi. Dopiero nasilenie dolegliwości skłoniło go do podjęcia działań.

- Niemal każdego dnia rano nie byłem w stanie mówić, taką miałem chrypkę. Później bóle zamostkowe, bóle w plecach. Badałem krew pod kątem zawału. Te bóle były na tyle silne, że nie mogłem spać. Pociłem się też strasznie w nocy – relacjonował Zbigniew Ziobro.

Okazało się, że wspomniane objawy nie miały podłoża kardiologicznego, lecz były symptomem rozwijającego się nowotworu. Były szef resortu sprawiedliwości poddał się intensywnemu leczeniu, w tym chemioterapii i radioterapii. Konieczne okazały się również dwie operacje: pierwsza, obejmująca klatkę piersiową, jamę brzuszną i mięśniową oraz szyję, oraz druga, wynikająca z powikłań pooperacyjnych. Dodatkowo, polityk kontynuuje rehabilitację i stosuje specjalistyczną dietę.

Jak dziś czuje się Zbigniew Ziobro?

O swoim obecnym stanie polityk opowiedział Janowi Wróblowi w "Porannym Ringu". Wprost powiedział, że u niego nowotwór został wykryty dość późno, zdążył już dać przerzuty. Niestety, rokowania przy tym typie raka nie są zbyt pomyślne, jednak na razie widać pozytywne skutki leczenia.

- Jestem w trakcie leczenia. Można powiedzieć, że Pan Bóg miał dla mnie jakiś plan. Może to zabrzmi nieskromnie, ale patrząc na fakty, trudno nie dostrzec pewnej wyjątkowości. Nowotwór, który u mnie wykryto, był już w zaawansowanym stadium, z przerzutami do węzłów chłonnych i do żołądka z przełyku. Guz miał sześć centymetrów, wyglądał jak kiełbasa: fatalnie to wyglądało na zdjęciu, kiedy je zobaczyłem. Statystycznie taki przypadek daje mniej niż 10% szans przeżycia w ciągu pięciu lat. A ja, póki co, żyję - wyznał.

W tej chwili Zbigniew Ziobro nadal walczy z powikłaniami i nie zamierza pojawiać się na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Wyraził także ogromną wdzięczność lekarzom i Opatrzności, dzięki którym ciągle żyje i może myśleć o powrocie do aktywności.

- Rzeczywiście, ze względu na rozległość operacji zmagam się dziś z powikłaniami. Nie będę obecny na części najbliższego posiedzenia Sejmu, ponieważ poddaję się zabiegom, które mają zlikwidować te powikłania i pozwolić mi normalnie funkcjonować. Generalnie jestem ogromnie wdzięczny lekarzom i, przede wszystkim, Opatrzności, że udało się doprowadzić mnie do momentu, w którym dziś jestem. A walka z pozostałościami po operacji to coś, co przyjmuję z godnością i czemu będę musiał stawić czoła - stwierdził.

