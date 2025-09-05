Zbigniew Ziobro przeanalizował Donalda Tuska. "Gdyby był nieco młodszym politykiem..."

W sondażu "Super Expressu" zapytano Polaków, kto wygra w politycznym starciu: prezydent Karol Nawrocki czy premier Donald Tusk.

Zdecydowanie wygrał Karol Nawrocki z 42 proc. wskazań, podczas gdy Donald Tusk uzyskał 22 proc.

Zbigniew Ziobro uważa, że Donald Tusk powinien rozważyć wariant przyśpieszonych wyborów, ponieważ czas gra na jego niekorzyść, a poparcie dla jego formacji będzie spadać.

Ziobro ocenił, że sytuacja Tuska jest trudna, ponieważ koalicja rządząca składa się z czterech ugrupowań, a prezydentem jest Karol Nawrocki, z którym rząd nie ma większości, by poradzić sobie z prezydenckim wetem.

W najnowszym sondażu "Super Expressu" spytaliśmy Polaków, kto ich zdaniem wygra w politycznym starciu: prezydent Karol Nawrocki czy premier Donald Tusk. Zdecydowanie wygrał ten pierwszy polityk z 42 proc. wskazań. Lider PO z kolei uzyskał 22 proc. Jan Wróbel zapytał o te wyniki swojego gościa, Zbigniew Ziobro, który jednoznacznie stwierdził, co powinien zrobić premier.

- Gdyby Tusk był nieco młodszym politykiem i myślał strategicznie, dłużej funkcjonował w polskiej polityce to na pewno rozważałby teraz wariant przyśpieszonych wybór, ponieważ czas gra na jego niekorzyść. Nie ulega wątpliwości, że poparcie jego formacji będzie spadać, że pojawią się dla nich nowe potężne zagrożenia, jak chociażby w przyszłym roku pakt migracyjny, na który się zgodzili wbrew kłamstwom, które bezustannie opowiadali - mówił w "Porannym Ringu 7:50".

Były szef resortu sprawiedliwości przypomniał czas poprzedniego rządu Tuska, gdy ten składał się z dwóch koalicjantów, a do tego przez część kadencji mieli "swojego" prezydenta czyli Bronisława Komorowskiego. Teraz, zdaniem Zbigniewa Ziobry, sytuacja jest trudniejsza, bowiem koalicja składa się z czterech ugrupowań, a do tego prezydentem został Karol Nawrocki. Jak zaznaczył, obecnie rząd nie ma większości, by poradzić sobie z prezydenckim wetem.

- Sytuacja obozu, a przede wszystkim Tuska, jest trudna i będzie i coraz trudniejsza. Poparcie musi spadać, bo to jest nieuchronne. Czy Tusk, na taki manewr, który pozwoliłby mu ocalić pewną większość, być może przywództwo w PO, jest w stanie się zdobyć? Być może kwestia wieku stanie mu na drodze - ocenił Zbigniew Ziobro.

Gdy Jan Wróbel zwrócił uwagę, że Jarosław Kaczyński nie jest młodszy od Donalda Tuska, Zbigniew Ziobro odparł, ze chodzi o młodość ducha, którą prezes PiS cały czas udowadnia.

