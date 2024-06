i Autor: Wojciech Olkusnik/East News, AP Photo/Czarek Sokolowski

Sprawa żołnierzy na granicy

Nagłe wystąpienie szefa MON! Kosiniak-Kamysz zwołał konferencję! Co się dzieje?!

Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zwołał nagłą konferencję prasową. To pokłosie sprawy dotyczącej zatrzymania na granicy polsko-białoruskiej trzech żołnierzy. Mieli oni zostać zakuci w kajdanki przez żandarmerię wojskową za to, że oddali strzały ostrzegawcze w kierunku atakujących migrantów. Co powie wicepremier Kosiniak-Kamysz? Wszyscy na to czekamy!