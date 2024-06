Doczekaliśmy się! Morawiecki wprost żąda dymisji Tuska! "Czy pan widzi, co się tu dzieje?!"

Onet poinformował o tym, że Żandarmeria Wojskowa aresztowała żołnierzy, którzy użyli broni wobec uzbrojonej w niebezpieczne narzędzia grupy imigrantów na granicy polsko-białoruskiej. Do incydentu doszło na przełomie marca i kwietnia tego roku w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne. Zatrzymani żołnierze, którzy przebywają już na wolności, są oskarżeni o "przekroczenie uprawnień" i "narażenie życia oraz zdrowia innych osób". Decyzją prokuratora zostali również zawieszeni w czynnościach służbowych i oddani pod dozór przełożonego wojskowego. Koledzy z jednostki aresztowanych żołnierzy zorganizowali zrzutkę na prawników. Co więcej, jak przekonuje portal, to niejedyny przypadek postępowań wobec żołnierzy, którzy oddali strzały ostrzegawcze, ale dowództwo skrzętnie je ukrywa (WIĘCEJ: Burza w sieci po zatrzymaniu żołnierzy na granicy! Posypały się komentarze).

Historia ta bardzo mocno zbulwersowała Mateusza Morawieckiego. Goszcząc w Radiu ZET w czwartkowy poranek były premier w ogóle nie gryzł się w język. W jego opinii żołnierze powinni mieć pełne prawo do oddawania strzałów ostrzegawczych, użycia broni w swojej obronie, a nie być "zakuci w kajdanki przez Tuska". – To ponury obraz Polski, który wyłania się z tego wszystkiego. To, co się stało to hańba dla polskiego rządu – stwierdził bezpardonowo.

Były premier podkreślił przy tym, że to Donald Tuskodpowiada za to, co się dzieje na granicy oraz za to, że ukrywano sprawę przez 2 miesiące. – Premier odpowiada za to, co się dzieje. Odpowiada za to, że się ukrywało tę sprawę, że była ukrywana przez 2 miesiące. Wszystko to miało miejsce na przełomie marca i kwietnia. Czemu? Bo wybory samorządowe były 7 kwietnia – grzmiał. Na koniec wprost wezwał natomiast Tuska do tego, aby podał się do dymisji. Jak stwierdził:

- To jest skandal. Dlatego odpowiada za to Tusk i powinien za to ponieść pełną odpowiedzialność polityczną. Powinien podać się do dymisji!

To nie był koniec emocji. - Oszukują opinię publiczną! - przekonywał Morawiecki. - Czy pan to rozumie?! Prokuratura Bodnara pod nadzorem Tuska zakuwa żołnierzy w kajdanki i oni muszą dziś robić zrzutkę na obrońców. Czy pan widzi, co się tu dzieje?! – perorował podniesionym głosem.

Jak dodał, żołnierze będą się w tym momencie bali użyć broni nawet w samoobronie. – Domagam się dymisji Tuska, bo to może doprowadzić do fali odejść w wojsku i osłabienia naszej siły obronnej, kiedy wzbiera niebezpieczeństwo na wschodzie. To prawdziwa proruska partia, co robi PO – mocno zakończył.

