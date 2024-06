Awantura na przedwyborczej debacie w TVP! Ostatnie pytanie wywołało burzę!

Obajtek: Nie mieszkam w Budapeszcie. To jest zwyczajne kłamstwo

Jedna z prowadzących, Justyna Dobrosz-Oracz, zachęciła uczestników do przekazania swojej wiadomości pożegnalnej po angielsku, tłumacząc, że jest to język najczęściej używany podczas dyskusji w kuluarach Parlamentu Europejskiego. - Dajemy szansę, aby mogli państwo zaimponować swoim wyborcom. Ktoś chętny? - dodała również po angielsku współprowadząca debatę Dorota Wysocka-Schnepf. Panie nie spodziewały się raczej, jak wielkie emocje wywołają tym zadaniem.

O ile Borys Budka błyskawicznie wyrwał się do odpowiedzi, zachęcając po angielsku do głosowania i przekonując, że Unia Europejska jest naszą wspólną odpowiedzialnością, o tyle szybko zupełnie inaczej zareagował Stanisław Żółtek z komitetu Polexit. - Czy dużo będzie tych popisów w języku angielskim, czy jesteśmy w Polsce? - zagrzmiał. Dziennikarka zauważyła, że "w Brukseli są dwa języki obowiązujące: angielski i francuski". - A polski można olać? - zripostował zbulwersowany Żółtek.

Wówczas do dyskusji włączyła się Beata Szydło, wtrącając, że "musi sprostować". - Pani redaktor mówiła, że są dwa języki obowiązujące. Wszystkie języki narodowe mają te same prawa - oznajmiła. Dobrosz-Oracz ripostowała, mówiąc, że "w kuluarach na pewno nie rozmawia się po polsku", na co Szydło odpowiedziała "nie wstydźmy się języka polskiego".

Swoje dodał jeszcze Marek Woch (Bezpartyjni Samorządowcy), który podkreślił, że "mamy ustawę o języku polskim". - Mamy obowiązek stosować język polski za granicą - przekonywał.

Całe zdarzenie wyglądało następująco:

To co się wydarzyło na końcu tej debaty to jedno wielkie XD pic.twitter.com/pmvhs3AXTa— Mateusz Pluta (@MateuszPluta02) June 5, 2024

