Nagłe wystąpienie Kaczyńskiego! Co się dzieje?!

Minister finansów podjął najwyraźniej decyzję, że pieniądze z subwencji nie zostaną wypłacone. To dla nas nie jest żadnym zaskoczeniem. Wiemy, że chodzi o to, żeby zlikwidować w Polsce to, co jest fundamentem nowoczesnej demokracji. To znaczy normalną, opartą na równych prawach konkurencję między partiami. To jest uderzenie w główną partię opozycyjną, a więc w same podstawy demokracji.