Nagle prezydent zaczął rymować o polskim chlebie! Tego rolnicy się nie spodziewali!

Prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą gościł galę AgroLiga 2025, gdzie mocno podkreślił swoje niezmienne wsparcie dla polskich rolników.

Ponownie użył hasła o "polskim chlebie na polskim stole", deklarując, że bezpieczeństwo żywnościowe jest równie ważne jak obronność państwa.

Sprawdź, którzy rolnicy i firmy rolno-spożywcze zdobyli prestiżowe nagrody i jakie konkretne obietnice prezydenta kształtują przyszłość polskiej wsi.

Karol Nawrocki mówił o polskim chlebie

– Polski rolnik, polskie pole, polski chleb na polskim stole – przypomniał Karol Nawrocki podczas uroczystej gali AgroLiga 2025.

Prezydent posłużył się hasłem, które wielokrotnie powtarzał podczas kampanii wyborczej. Zapewnił zgromadzonych, że po objęciu urzędu jego podejście do spraw polskiej wsi nie uległo zmianie.

– Pałac Prezydencki będzie zawsze troszczył się o polskiego rolnika – zadeklarował Nawrocki.

Prezydent mówił również o znaczeniu krajowej produkcji żywności. Jego zdaniem bezpieczeństwo żywnościowe powinno być traktowane na równi z bezpieczeństwem militarnym, medycznym oraz energetycznym.

Nawrocki chwali się wetami i stawia sprawę jasno: „229 podpisałem, 37 zawetowałem”.

– Dzięki Państwu Polacy są bezpieczni żywnościowo – zwrócił się do uczestników gali.

Nawrocki dziękował polskim rolnikom

Karol Nawrocki podkreślał, że gospodarstwa rolne, szczególnie rodzinne, mają duże znaczenie dla przyszłości i dobrobytu państwa. Dziękował rolnikom za ich pracę oraz wkład w budowanie bezpieczeństwa kraju.

– Wykonujecie Państwo ogromną pracę dla naszej Ojczyzny i budujecie nasze narodowe bezpieczeństwo. I za to Wam z całego serca dziękuję, gratulując tych laurów – mówił prezydent.

Nawrocki przypomniał także o swojej inicjatywie ustawodawczej dotyczącej ograniczenia sprzedaży polskiej ziemi. Przepisy zostały przyjęte przez parlament.

Marta Nawrocka u boku prezydenta

Gospodarzami uroczystości byli Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka. Para prezydencka wręczyła wyróżnienia najlepszym rolnikom i przedsiębiorcom związanym z sektorem rolno-spożywczym.

Po oficjalnej części uroczystości prezydent i pierwsza dama odwiedzili stoiska kulinarne przygotowane przez laureatów oraz członków Stowarzyszenia AgroBiznesKlub. Tegoroczna gala była już 33. edycją AgroLigi. Konkurs organizowany jest od 1993 roku i ma promować osiągnięcia, rozwój oraz innowacyjność polskiego rolnictwa.

Oto mistrzowie AgroLigi 2025

Tytuł Mistrza Krajowego AgroLigi 2025 w kategorii rolników otrzymał Damian Kacprzak ze Starych Pasków w województwie mazowieckim. W kategorii firm mistrzowskie wyróżnienia trafiły do Zakładów Mięsnych Zakrzewscy ze Szczuczyna oraz Zakładu Produkcji Mleczarskiej Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Mrągowie.

Nagrodzono również wicemistrzów i laureatów reprezentujących kolejne województwa. Patronat nad konkursem sprawują instytucje związane z polskim rolnictwem, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W Pałacu Prezydenckim trwa uroczysta Gala Konkursu AgroLiga 2025.🏆 Konkurs organizowany jest nieprzerwanie od 1993 roku. Jego celem jest wyłanianie i promowanie najlepszych polskich rolników oraz agroprzedsiębiorców. pic.twitter.com/iG6mlGQEYH— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

#NaŻywo | Udział Pary Prezydenckiej w uroczystej Gali AgroLigi 2025. https://t.co/IQCuuqJ20W— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

Prezydent RP Karol Nawrocki z Małżonką Martą Nawrocką byli gospodarzami uroczystej Gali AgroLiga 2025. W tegorocznej, 33. edycji konkursu Prezydent wyróżnił najlepszych polskich rolników oraz agroprzedsiębiorców.Laureaci: https://t.co/jzsBMTycX3 pic.twitter.com/wXiXb5EXXu— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

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