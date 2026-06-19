Nawrocki chwali się wetami i stawia sprawę jasno: „229 podpisałem, 37 zawetowałem”.

- Prezydent Karol Nawrocki podpisał sześć nowych ustaw, prezentując przy tym bilans swoich dotychczasowych decyzji legislacyjnych.
- Wśród najważniejszych zmian są uproszczenia podatkowe, wzmocnienie bezpieczeństwa państwa i utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
- Sprawdź, które z 229 zaakceptowanych i 37 zawetowanych ustaw mogą wpłynąć na Twoje życie i co decyduje o prezydenckich wyborach.
Karol Nawrocki podpisał sześć ustaw
– Dzień dobry, Polsko – rozpoczął swój piątkowy wpis Karol Nawrocki.
Prezydent poinformował, że złożył podpis pod sześcioma ustawami, które po ogłoszeniu i upływie przewidzianych terminów zaczną obowiązywać.
Pierwszy pakiet zmian dotyczy przepisów podatkowych. Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma uprościć część procedur oraz poprawić relacje między podatnikami a urzędami. Przepisy podnoszą między innymi z 1 tys. do 5 tys. zł kwotę podatku, którą za podatnika może zapłacić inna osoba. Ułatwione ma zostać również korygowanie deklaracji.
Kolejna ustawa przewiduje umieszczanie w jednej, ogólnodostępnej bazie także interpretacji podatkowych wydawanych przez samorządy. Dokumenty mają trafiać do systemu EUREKA, aby podatnicy mogli łatwiej je wyszukiwać.
Wojskowa Akademia Medyczna powstanie w Łodzi
Prezydent zaakceptował także ustawę dotyczącą zarządzania kryzysowego. Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej i usprawnić przygotowania państwa na sytuacje nadzwyczajne, w tym zagrożenia naturalne, terrorystyczne, cybernetyczne i związane z konfliktem zbrojnym.
Podpis Nawrockiego znalazł się również pod ustawą porządkującą funkcjonowanie lotnictwa Policji i Straży Granicznej. Przepisy określają zasady nadzoru, szkolenia personelu oraz eksploatacji należących do służb statków powietrznych.
Jedna z najważniejszych decyzji dotyczy powołania Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uczelnia ma kształcić i prowadzić badania w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wojska. Kształcenie powinno rozpocząć się najpóźniej w roku akademickim 2027/2028.
Prezydent podpisał ustawę chroniącą debatę publiczną
Szóstą zaakceptowaną ustawą są przepisy określane jako anty-SLAPP. Mają chronić dziennikarzy, aktywistów, naukowców oraz inne osoby uczestniczące w debacie publicznej przed pozwami, których głównym celem jest ich zastraszenie lub uciszenie.
Sąd będzie mógł między innymi zobowiązać autora takiego pozwu do wpłacenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. W określonych sytuacjach możliwe będzie także nałożenie na niego grzywny.
Nawrocki: 229 ustaw podpisałem, 37 zawetowałem
Karol Nawrocki wykorzystał wpis także do podsumowania swojej dotychczasowej aktywności legislacyjnej. Jak podał, podpisał łącznie 229 ustaw, a wobec 37 zastosował weto.
– Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo, i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków – napisał prezydent.
Według przedstawionych przez niego danych akceptację uzyskało ponad 85 proc. ustaw, które trafiły na jego biurko. Nawrocki zapowiedział również, że zamierza w ten sam sposób podchodzić do kolejnych decyzji.
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