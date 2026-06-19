Nawrocki chwali się wetami i stawia sprawę jasno: „229 podpisałem, 37 zawetowałem”.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał sześć nowych ustaw, prezentując przy tym bilans swoich dotychczasowych decyzji legislacyjnych.

Wśród najważniejszych zmian są uproszczenia podatkowe, wzmocnienie bezpieczeństwa państwa i utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Sprawdź, które z 229 zaakceptowanych i 37 zawetowanych ustaw mogą wpłynąć na Twoje życie i co decyduje o prezydenckich wyborach.

Karol Nawrocki podpisał sześć ustaw

– Dzień dobry, Polsko – rozpoczął swój piątkowy wpis Karol Nawrocki.

Prezydent poinformował, że złożył podpis pod sześcioma ustawami, które po ogłoszeniu i upływie przewidzianych terminów zaczną obowiązywać.

Pierwszy pakiet zmian dotyczy przepisów podatkowych. Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma uprościć część procedur oraz poprawić relacje między podatnikami a urzędami. Przepisy podnoszą między innymi z 1 tys. do 5 tys. zł kwotę podatku, którą za podatnika może zapłacić inna osoba. Ułatwione ma zostać również korygowanie deklaracji.

Kolejna ustawa przewiduje umieszczanie w jednej, ogólnodostępnej bazie także interpretacji podatkowych wydawanych przez samorządy. Dokumenty mają trafiać do systemu EUREKA, aby podatnicy mogli łatwiej je wyszukiwać.

Wojskowa Akademia Medyczna powstanie w Łodzi

Prezydent zaakceptował także ustawę dotyczącą zarządzania kryzysowego. Nowe przepisy mają wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej i usprawnić przygotowania państwa na sytuacje nadzwyczajne, w tym zagrożenia naturalne, terrorystyczne, cybernetyczne i związane z konfliktem zbrojnym.

Podpis Nawrockiego znalazł się również pod ustawą porządkującą funkcjonowanie lotnictwa Policji i Straży Granicznej. Przepisy określają zasady nadzoru, szkolenia personelu oraz eksploatacji należących do służb statków powietrznych.

Jedna z najważniejszych decyzji dotyczy powołania Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uczelnia ma kształcić i prowadzić badania w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb wojska. Kształcenie powinno rozpocząć się najpóźniej w roku akademickim 2027/2028.

Prezydent podpisał ustawę chroniącą debatę publiczną

Szóstą zaakceptowaną ustawą są przepisy określane jako anty-SLAPP. Mają chronić dziennikarzy, aktywistów, naukowców oraz inne osoby uczestniczące w debacie publicznej przed pozwami, których głównym celem jest ich zastraszenie lub uciszenie.

Sąd będzie mógł między innymi zobowiązać autora takiego pozwu do wpłacenia kaucji na zabezpieczenie kosztów procesu. W określonych sytuacjach możliwe będzie także nałożenie na niego grzywny.

Nawrocki: 229 ustaw podpisałem, 37 zawetowałem

Karol Nawrocki wykorzystał wpis także do podsumowania swojej dotychczasowej aktywności legislacyjnej. Jak podał, podpisał łącznie 229 ustaw, a wobec 37 zastosował weto.

– Konsekwentnie podpisuję te ustawy, które stanowią dobre prawo, i odmawiam wyrażenia zgody na te szkodliwe dla Polski i Polaków – napisał prezydent.

Dzień dobry, Polsko 🇵🇱Właśnie podpisałem 6 ustaw, które za chwilę staną się elementem systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.Zaakceptowałem:1. Uproszczenia w rozliczaniu podatków.2. Nowelizację integrującą interpretacje podatkowe w jednym serwisie.3. Ustawę…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 19, 2026

Według przedstawionych przez niego danych akceptację uzyskało ponad 85 proc. ustaw, które trafiły na jego biurko. Nawrocki zapowiedział również, że zamierza w ten sam sposób podchodzić do kolejnych decyzji.

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