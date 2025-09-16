Nagłe odwołanie w rządzie. Hołownia cofnął poparcie dla wiceszefowej MSZ

Anna Radwan-Röhrenschef została odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w MSZ decyzją zarządu partii Polska 2050.

Podkreśliła, że jej priorytetem była spójność polskiej polityki zagranicznej, a jej praca w MSZ była służbą dla kraju.

Wiceminister była odpowiedzialna m.in. za współpracę z Kancelarią Prezydenta, politykę kulturalną i relacje z Ameryką Południową.

Decyzja o odwołaniu z MSZ

We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Anna Radwan-Röhrenschef poinformowała o zakończeniu swojej misji w resorcie dyplomacji. „Decyzją zarządu partii Polska 2050 zostałam odwołana ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych” – napisała.

Polityczka podziękowała Szymonowi Hołowni za rekomendację na stanowisko, a także wyraziła wdzięczność wobec premiera Donalda Tuska i szefa MSZ Radosława Sikorskiego za zaufanie oraz możliwość współpracy.

Była wiceszefowa MSZ przypomniała, że w jej opinii skuteczna dyplomacja nie może być zakładnikiem bieżących sporów politycznych. „Skuteczna polityka zagraniczna wymaga działania ponad podziałami i myślenia w kategoriach racji stanu, a nie doraźnych interesów politycznych” – zaznaczyła.

Podsumowanie działań i osiągnięć

Radwan-Röhrenschef zaznaczyła, że jej priorytetem była troska o spójność polskiej polityki zagranicznej.

Podkreśliła również, że „praca w MSZ była dla mnie służbą dla kraju, w pełnym wyzwań dla nas wszystkich momencie”. W ramach powierzonych obowiązków odpowiadała m.in. za współpracę z Kancelarią Prezydenta, politykę kulturalną oraz relacje z państwami Ameryki Południowej.

Pożegnanie w resorcieNa oficjalnym profilu MSZ w serwisie X pojawiły się zdjęcia z pożegnania byłej wiceszefowej. W wydarzeniu uczestniczył m.in. Radosław Sikorski, który podkreślił: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie panią bardzo dobrze wspominało”. Radwan-Röhrenschef w odpowiedzi zaznaczyła, że „to, co po współpracy z panem ministrem będzie dobrze wspominać to integralność, waleczność i poczucie humoru”.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie Panią bardzo dobrze wspominało - mówił wicepremier @sikorskiradek, dziękując za współpracę i żegnając podsekretarz stanu @RadwanAnia. pic.twitter.com/5zKEiBXeft— Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) September 16, 2025

Express Biedrzyckiej - prof. Karolina Wigura | 2025 09 16 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.