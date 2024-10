Nagła wiadomość od Donalda Tuska! To nie może czekać

Kolejne transze pomocy

Wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów na specjalną prośbę Donalda Tuska otworzył pełnomocnik rządu ds. odbudowy Marcin Kierwiński. Poinformował, że za pośrednictwem wojewodów wypłacono już zasiłki pomocowe dla powodzian w kwocie ok. 200 mln zł, a kolejne 13 mln zł zostanie wypłacone we wtorek lub w środę. Dodał, że dzięki 400 mln zł z resortu sportu w poniedziałek ruszył program odbudowy infrastruktury sportowej i turystycznej na terenach popowodziowych, a proces naboru wniosków już się rozpoczął. We wtorek natomiast MSWiA powinno uruchomić aplikację do zgłaszania przez jednostki samorządu strat i szkód w budynkach publicznych

Szef rządu Donald Tusk poinformował z kolei, że prawdopodobnie we wtorek Rada Ministrów przyjmie odpowiednią uchwałę ws. koordynacji działań związanych z wystąpieniem powodzi we wrześniu 2024 roku. Wyjaśnił, że uchwała pozwoli ministrowi „skuteczniej koordynować przede wszystkim strumienie pieniędzy, tak żeby trafiały one w sposób optymalny i uzgodniony z miejscowymi środowiskami".

Zespół specjalistów przy rządzie

Tusk zapowiedział też, że będzie zarządzenie ws. powołania zespołu ds. odbudowy po powodzi. – Powołamy zespół, który będzie organem pomocniczym Rady Ministrów i także ciałem, które będzie wspierało ministra Kierwińskiego w codziennym zarządzaniu – powiedział premier.

Premier przekazał informację o dziewięciu ofiarach śmiertelnych wykrytych na terenach powodziowych. Według przekazanych przez niego danych, wśród tej dziewiątki jest najprawdopodobniej obywatelka Czech, która zginęła jeszcze po stronie czeskiej, obywatel Niemiec i siedmioro obywateli Polski. Zaznaczył, że w Polsce udało się uniknąć tragedii na większą skalę.

To jest oczywiście tragedia, ale chciałbym, aby to dotarło to tych wszystkich, którzy chcieli z tego robić brudną politykę, że to nikomu nie przyniosło żadnej ulgi szerzenie dezinformacji o setkach zabitych i ponurym działaniu rządu, które miało na celu ukryć te fakty. Mam nadzieję, że już definitywnie zamknęliśmy ten ponury rozdział w polskiej polityce, jakim były tego typu spekulacje i dezinformacje – podkreślił Tusk.