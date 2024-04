Nagła konferencja prokuratora krajowego! "Mamy informację, że dokonano przeszukania również u prezesa Objatka"

Pilne oświadczenie Donalda Tuska! Co się dzieje?!

Trzecia Droga pokazała listy do europarlamentu! Wszystko jasne! Kogo chcą wysłać do Brukseli?

- Będziemy rozliczali za nadużycia władzy tych, którzy przegrali 15 października, nikt o niczym nie zapomina. O godz. 13. odbędzie się konferencja, na której potwierdzą to prokuratorzy - zapowiedział we wtorek przed południem premier Donald Tusk. Zapewnił też, że "sprawy się toczą". Szef rządu dodał, że wiele spraw, które działy się przed 15 października, najpierw ujawniono publicznie, a następnie zajęła się nimi prokuratura, która ma w tej chwili dużo pracy. "- Właśnie dlatego, że tych spraw jest tak dużo, być może będziemy na to potrzebowali trochę więcej czasu - podkreślił Donald Tusk.

Zaznaczył przy tym, że "Polska zachodnia polega też na tym, że prokuratura działa niezależnie od politycznych nacisków" oraz, że "nie będzie wypełniała życzeń nawet (...) tej ważnej osoby w państwie, jaką jest premier". Szef rządu powiedział, że "rozliczalność polityków to jest też fundament Zachodu". - Nie widziałbym sensu w sprawowaniu władzy ani w wygrywaniu wyborów, gdybyśmy nie rozliczyli zła do samego końca, nawet, jeśli nie tak szybko jak byście wszyscy chcieli - zapewnił.

CZYTAJ: Tusk wzywa nagle prokuratura generalnego. Porażające oskarżenie względem byłego prezesa Orlenu

W poniedziałek (30 kwietnia) premier Tusk najpierw poinformował o zaproszeniu na rozmowę Prokuratora Generalnego i koordynatora służb specjalnej "w sprawie kluczowej dla bezpieczeństwa państwa: miliardowej straty i możliwych powiązań z Hezbollahem byłego szefa Orlenu". "Polacy muszą poznać prawdę. Nie ma na co czekać" - stwierdził. Wieczorem w poniedziałek premier spotkał się z Adamem Bodnarem i Tomaszem Siemoniakiem.

Konferencja została zwołana, by prokuratura podała informacje dotyczące postępowania ws. Orlenu. Jednym z moich głównych priorytetów jest rozliczenie przestępstw popełnionych w latach 2016-2023, a więc przestępstw popełnionych w czasach, kiedy prokuratorzy nie ścigali przedstawicieli władzy państwowej - zapewnił prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

- Jedną z tego rodzaju spraw wymagających bezwzględnego rozliczenia, jest oczywiście sprawa Orlenu z prezesem Danielem Obajtkiem na czele, a także całą strukturą zarządczą tej firmy. Sprawy dotyczące Orlenu są bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Z tego też powodu do spraw tych podchodzimy z największą determinacją i priorytetowo - powiedział prokurator Korneluk.

Poinformował, że trzy najważniejsze postępowania odnoszące się do Orlenu dotyczą fuzji Orlenu z Lotosem, a także wyrażenie zgody na sprzedaż 30 proc. udziałów Rafinerii Gdańskiej dla Saudi Aramco, kwestii zaniżonych cen paliw na rynku hurtowym i detalicznym jesienią 2023 r., co mogło mieć związek z wyborami parlamentarnymi. - Trzecia bardzo bulwersująca sprawa, to przekazanie bez nadzoru spółce OTS ponad 1,5 mld zł - dodał prokurator krajowy.

- Pan prezes Obajtek nie został przesłuchany. W zeszłym tygodniu przesłuchany został wiceprezes zarządu - mówi prokurator regionalna. Natomiast Prokurator Krajowy podał: - Mamy informację, że dokonano przeszukania również u Obajtka.

Wieczorny Express - Dr Artur Bartoszewicz Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.