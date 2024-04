Pilne oświadczenie Donalda Tuska! Co się dzieje?!

Donald Tusk zdecydował się wygłosić specjalne oświadczenie przed Kancelarią Premiera. We wtorek 30 kwietnia, tuż przed początkiem majówki, postanowił przypomnieć, że Polaków czeka nie tylko wypoczynek, ale także kilka ważnych świąt i rocznic.

- To ważne kilka dni, które czekają nas wszystkich. To nie tylko majówka, która czeka na wszystkich was z piękną pogodą, to także dni, w których będziemy pamiętali o najważniejszych wydarzeniach w naszej historii - rozpoczął.

- Jutro mam 1 maja, Święto Pracy, ale szczególnie będziemy pamiętać o 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej. Też dokładnie 20 lat temu po raz pierwszy obchodziliśmy Dzień Flagi 2 maja. Dzień później to najpiękniejsze chyba w naszym historycznym kalendarzu Święto 3 maja. Wszystkie te daty, wszystkie te wydarzenia są dla mnie bardzo ważne, noszę je bardzo głęboko w swoim sercu - mówił premier.

- My przez te dekady, Polki i Polacy, przez te kilkadziesiąt lat, budowaliśmy pierw nadzieję, a później rzeczywistość opartą na wolności, niepodległości. Budowaliśmy Polskę, która stała się istotną częścią całej cywilizacji politycznej Zachodu. Staliśmy się Europą - stwierdził.

- Polska stała się sercem Europy, a od 15 października, muszę to państwu jeszcze raz powiedzieć, cały świat patrzy z taką dumą i zazdrością, że w Polsce udało się potwierdzić, że Zachód jest tutaj - podkreślił.

- Zawsze mieliśmy w sercach ten podział na Wschód, od którego chcieliśmy się wyzwolić, i na Zachód, do którego zmierzaliśmy. Jak powiedziałem, dzisiaj nigdzie nie musimy się wybierać, żeby być na Zachodzie, bo Zachód jest właśnie tutaj - mówił Donald Tusk.

Premier zdecydowanie podkreślił, że bardzo ważne jest dbanie o relacje z Unią Europejską i NATO, aby nadal można było cieszyć się bezpieczeństwem w Polsce.

- To nie jest sztuka wywołać wojnę. Nawet najsilniejsi wojnę przegrywają. Sztuką jest uniknąć wojny. Obronić swoją ojczyznę przed wojną, przed zagrożeniem. Jesteśmy dzisiaj tak głęboko usadowieni w Europie i na Zachodzie, że nikt nie odważy się Polski zaatakować, ale musimy o to dbać - zaznaczył.

Lider PO stwierdził, że w tym kontekście są bardzo ważne wybory do Parlamentu Europejskiego, które mogą wiele zmienić jeśli chodzi o relacje Polski z resztą świata.

- Jak mawia znane powiedzenie "chcesz pokoju - szykuj się do wojny". ja dzisiaj powiedziałbym z pełnym przekonaniem "chcesz pokoju - szykuj się do wyborów". Ta szczególna, kapitalna na tle naszej historii pozycja Polski polega dzisiaj na tym, że żeby być bezpiecznym, żeby uchronić się przed tym, co Rosja zafundowała choćby Ukrainie, my dzisiaj nie musimy iść na front - stwierdził.

Jednocześnie Donald Tusk ostrzegł, żeby w nadchodzących wyborach nie głosować na osoby, które popierają działania Władimira Putina i Rosji.

- Jeśli w Europie wygrają ci, którzy są wpatrzeni w Putina i w Rosję, to piękne polskie marzenie o Polsce bezpiecznej, o Polsce z wartościami, z wolnością, z godnością każdego człowieka, Polsce dobrobytu, to marzenie i coraz lepsza rzeczywistość może się nagle skończyć. To naprawdę zależy od nas - stwierdził.

Na koniec premier życzył wszystkim zdrowia i przypomniał, że jego rząd nadal zamierza rozliczyć PiS, zgodnie z obietnicami w kampanii wyborczej, jednak prokuratura ma obecnie mnóstwo pracy i jako instytucja niezależna od polityki, nie może się uginać pod presją nacisków ze strony polityków.

Oświadczenie Premiera @DonaldTusk ⤵️📆 30 kwietnia 2024 r.🕤 9:30 pic.twitter.com/tipEgRw4Ki— Centrum Informacyjne Rządu (@KPRM_CIR) April 30, 2024