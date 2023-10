Nagła konferencja Mateusza Morawieckiego. O co chodzi?

Mateusz Morawiecki zwołał konferencję prasową poświęconą finansom publicznym. Postanowił zdementować informacje napływające z opozycji o ich złym stanie. Widzi w tym wybieg, aby ci nie musieli realizować swoich obietnic wyborczych.

- Widać już wyraźnie strategię części opozycji. Polega na tym, żeby wykpić się ze swoich obietnic wyborczych, żeby znaleźć jakiś pretekst, alibi, aby nie realizować tego, do czego się zobowiązali wobec rodaków jeżeli przyjdzie im tworzyć rząd. My przecież chcemy, żeby polityka była domeną wiarygodności, aby realizowane były wszystkie zobowiązania, wszystkie przyrzeczenia, które padają w kampanii wyborczej – mówił premier.

Szef rządu mówił wprost o oszukiwaniu. - Okłamać Polaków, że stan finansów publicznych jest niedobry to strategia odłamów części dzisiejszej opozycji, czyli pokazać, że „niestety nie stać na to, aby zrealizować to, co oni obiecywali” – stwierdził.

Opowiedział także, jak według jego informacji wygląda obecnie budżet państwa. Twierdzi, że sytuacja jest o wiele lepsza niż w czasach poprzednich rządów i to mimo licznych kryzysów, takich jak pandemia czy wojna na Ukrainie.

- Budżet państwa znajduje się w stanie znacznie lepszym […] niż odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach. […] Dochody budżetu państwa wzrosły o ponad 100 proc. Porównajcie to sobie do inflacji, porównajcie to, jak rosły, pożal się Boże, dochody budżetu państwa za czasów naszych poprzedników. Myślę, że to porównanie wygląda miażdżąco – skwitował Mateusz Morawiecki.

Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS! Pytanie 1 z 14 Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość? Kornel Morawiecki Lech i Jarosław Kaczyńscy Antoni Macierewicz Zbigniew Ziobro Dalej